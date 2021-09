Ganztagsbetreuung: So sind die Horte in Wismar aufgestellt

Wismar

Kaum kommt das Kommando, flitzen die Erst- und Zweitklässler über die große Bewegungsfläche neben der Evangelischen Schule Robert Lansemann am Lenensruher Weg in Wismar – immer dem Ball hinterher. Das eigentliche Ziel – das gegnerische Tor – gerät da schnell aus dem Blickfeld. Egal. Trainer Gunnar Lorenz, er ist auch der Hortleiter, lacht. „Es geht darum, dass sich die Kinder bewegen nach so einem Schultag und der Hausaufgabenzeit. Sie sollen sich richtig auspowern.“

Wenn es nach Deutschlands Bundespolitikern geht, dann soll allen Grundschulkindern künftig die Möglichkeit gegeben werden, sich nach der Schule in irgendeiner Art in Gemeinschaft auszupowern. Nach einem Beschluss des Bundestages hat jedes Kind, das in Deutschland ab dem Schuljahr 2026/2027 eingeschult wird, in den ersten vier Schuljahren einen Anspruch auf einen Ganztagsplatz.

Fast alle Erstklässler nutzen den Hort

Aber ist das in Mecklenburg-Vorpommern wirklich neu? Die Ganztagsbetreuung von Grundschülern sei hier ohnehin schon weitgehend Wirklichkeit, meint Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD): „Von den Erstklässlern besuchen 96 Prozent den Hort und haben damit eine Ganztagsbetreuung – über die gesamte Grundschule hinweg sind es 72 Prozent der Mädchen und Jungen.“ Zahlen, die Wismars Stadtsprecher Marco Trunk für die Hansestadt bestätigen kann. „In Wismar besuchen derzeit etwa 97 Prozent der Erstklässler den Hort.“ Bei den Zweit- und Drittklässlern sind es jeweils 82 Prozent und bei den Viertklässlern 74 Prozent. Wismar hat das Glück, dass keine Hortplätze fehlen. „Aufgrund der Beitragsfreiheit seit 2020 sind die Bedarfe gestiegen. Alle können gedeckt werden“, so Trunk.

Ist Wismar also auf den Beschluss des Bundestages eingestellt oder ist er am Ende baulich und personell doch eine Herausforderung? Mehr Kinder bedeuten zwangsläufig mehr Platz- und Personalbedarf. „Nach jetzigem Kenntnisstand sind die Räume ausreichend. Aufgrund der Elternbeitragsfreiheit nehmen praktisch alle Eltern, die es wollen, einen Hortplatz für ihre Kinder bereits heute in Anspruch.“

Wunsch nach Schwimm-AG

Auch der Hort der privaten evangelischen Schule Robert Lansemann ist gut ausgelastet. Die Fußball-AG haben übrigens schon mehrere Klassenstufen erleben dürfen. Die hat Gunnar Lorenz vor gut acht Jahren ins Leben gerufen. „Gerade für Kinder, die nicht im Verein spielen“, erklärt er den Ansatz des wöchentlichen Trainings ohne Leistungsdruck. Die Grundlagen wie Ballführung und das richtige Schießen lernen sie natürlich genauso. „Es geht aber um den Spaß.“ Und die Bewegung. „Gerade jetzt nach der langen Lockdownzeit ist das ganz wichtig für die Kinder, dass sie wieder richtig rennen lernen, dass sie sich wieder mehr bewegen!“

Im Hort der Privatschule gibt es einige Arbeitsgruppen und offene Angebote für die Kinder. Sie können Ukulele lernen, im Werkraum töpfern und werkeln, Theater spielen, Tanzen, beim Yoga entspannen, nähen oder in der Fahrrad-AG alte Drahtesel für den guten Zweck wieder flott machen – um nur einiges zu nennen. „Wir haben auch eine Medien-AG, in der die Kinder lernen, dass man am Smartphone und Tablet auch kreative Sachen machen kann und nicht nur daddeln“, erzählt Gunnar Lorenz.

Bewegung als Ausgleich zum schulischen Sitzen und heimatlichen Daddeln wäre ihm aber lieber. Dafür gibt es sogar eine Rugby-AG. Auf die Frage, was Gunnar Lorenz sich für seine Hortkinder wünscht, hat er sofort die Antwort: „Dass die Schwimm-AG wieder starten kann!“ Mit der lernen all die Kinder, die im Wasser noch unsicher sind, die lebensrettenden Bewegungen, um im regulären Schwimmunterricht dann noch sicherer zu werden.

„Wir hoffen, dass wir die AG im Wismarer Wonnemar bald wieder anbieten können.“ Diese Arbeitsgemeinschaft ist für ihn eine Herzensangelegenheit. „Jedes Kind sollte schwimmen können!“ Ansonsten werden viele AG-Wünsche der Kinder möglich gemacht, auch dank engagierter Eltern wie in der großen Fußball-AG. Dort hilft ein Papa – Herr Grahlmann.

Und was glaubt die Stadt, was den Horten noch fehlt? „Da sie seit 2005 ihre Kosten über kostendeckende Entgelte refinanziert bekommen, sind sie mit allem notwendigen ausgestattet“, versichert Marco Trunk.

Von Nicole Hollatz und Jana Franke