Wismar

Marita Barembruch gestaltet mit Blumen und kunstvollen Kugeln eine ausrangierte Schubkarre. „Die wird am Eingang stehen“, erzählt die passionierte Kleingärtnerin. Denn am kommenden Samstag feiert die Kleingartenanlage „Am Klingenberg“ ihr 40. Jubiläum, es ist einiges geplant (siehe Infokasten).

Von der Kuhweide zum Garten

„Mit Sense, Hacke und Spaten, ohne Wasser und Strom“, erzählt Anne-Lore Pohl von der Zeit vor 40 Jahren, als aus der ehemaligen Kuhweide Gartenparzellen werden sollten. „Wir haben lange auf einen Garten gewartet“, ergänzt Marita Barembruch. Material beschaffen fürs Gartenhäuschen oder die Finnhütte, das Stück Land urbar machen und beackern – das war damals viel Arbeit! „Die Fläche war jahrzehntelang Koppel!“, erinnert Richard Wagner (81) sich.

Alle packten gemeinsam mit an, um die Anlage mit Strom und Wasser zu versorgen. Richard Wagner schwärmt genau wie manch ein anderer der alteingesessenen Kleingärtner vom damaligen Zusammenhalt über den Gartenzaun hinweg. Auch dank Menschen wie Friedrich Bolzmann, dem ersten und langjährigen Vorsitzenden der Anlage.

Chronik erzählt von vier Jahrzehnten

Er hatte auch die Idee, eine Chronik zur Gartenanlage anzufertigen. Anne-Lore Pohl und Richard Wagner haben sie über die Jahrzehnte zusammen gestaltet. Sie war als ehemalige Werftfotografin für die Bilder zuständig, er hat jeden Winter mit manch einem Augenzwinkern die Texte dazu geschrieben. Die Chronik wurde nun digitalisiert, die DVDs können beim Gartenfest bestellt werden.

So ist ganz genau nachlesbar, was welcher Solibasar vor der Wendorfer Kaufhalle für welchen guten Zweck gebracht hat, welcher Gartenfreund für seine gute Arbeit ausgezeichnet wurde und dass jeder Kleingärtner versuchte, mit dem angebauten Gemüse und Küchenkräutern eine weitere Familie zu versorgen. 1981 wurden beispielsweise 3000 Mark für einen Schulneubau in der Volksrepublik Jemen gespendet. Wie die Schule wohl jetzt aussieht?

Ein wunderbares Zeitdokument: die Chronik erzählt von der Geschichte der Gartenanlage. Sie wurde nun digitalisiert und kann direkt beim Fest bestellt werden.

Obst für den Verkauf

„Wir wollen 1982 je Garten mehr als 200 Kilogramm ernten. Das entspricht einer Menge von 72.000 kg in der Anlage“, heißt es beispielsweise in der Chronik. Weiter: „Die Ablieferungsmenge an den Handel wollen wir von 10 kg des Jahres 1981 auf 20 kg im Jahre 1982 je Garten steigern.“

Ein wichtiger Faktor zur Versorgung der Menschen mit frischem Obst und Gemüse! Beispielsweise das Jahr 1987: über 46 000 Kilo Obst wurden geerntet, davon 3790 Kilogramm verkauft! „Unsere Gartenanlage gehörte DDR-weit zu denen mit dem meisten Spalierobst“, erzählt Gartenfreund Wagner.

DDR-Fernsehen zu Gast

Die immer wieder ausgezeichnete Gartenanlage und natürlich die Gartenfreunde dahinter bekamen sogar Besuch vom DDR-Fernsehen. Im Juni 1986 war die bekannte Moderatorin Erika Krause mit ihrem Team der Reihe „Du und Dein Garten“ zu Gast. Es ging um die Speisezwiebel „beim Setzen, während der Wachstumsperiode sowie die richtige Handhabung des hochschießenden Zwiebellauchs.“

Das steht nicht in der Chronik, aber Richard Wagner erinnert sich: die Dreharbeiten waren mitunter recht feucht und fröhlich, so dass der Kameramann zeitweise keinen Film im „Kasten“ hatte, es musste nachgedreht werden!

Gartenfreunde werden jünger

Zu den jüngeren aktiven im Garten und im Verein gehört Monique Preuß (41). Seit 2014 hat die Familie durch Zufälle und glückliche Fügung – die Geschichte sollte in die Chronik! – ihren Traumgarten. Und musste genauso wie vor 40 Jahren sich den Weg mit der Sense freischneiden, so verwildert war der Garten damals.

„Alte Gartenhasen“ haben über den Gartenzaun Tipps gegeben. „Wir haben uns nach und nach durchgebuddelt!“, lacht Monique Preuß. Und dankt: „Der Garten ist unsere große Liebe. Das ist unser Tapetenwechsel!“ Nur der Zusammenhalt sei nicht mehr so, wie er von den „Älteren“ berichtet wird. Das kann sich aber mit solchen Festen wieder ändern!

Feier zum 40. Gartengeburtstag Die Kleingärtner und aktiven Vereinsmitglieder haben zum Jubiläum ihrer Anlage am kommenden Samstag einiges geplant. Gärten – erkennbar am weißen Schirm in der Hecke – laden zwischen 10 und 12 Uhr zu Besichtigungen und Gesprächen mit den erfahrenen Kleingärtnern ein. Von 14 bis 17 Uhr wird auf der Festwiese in der Anlage gefeiert. Der Radiosender „B2“ wird Schlagermusik mitbringen, dazu gibt es Grillwurst, Kuchen und Getränke. Eine Pflanzbörse hilft bei der Gestaltung des eigenen Gartens. Auch für Kinder gibt es viele kleine Überraschungen. Sie können beispielsweise den Honig der Gartenbienen in der Anlage schleudern und verkosten. Die Kleingartenanlage Klingenberg e.V. umfasst 200 000 Quadratmeter, davon werden 140 000 Quadratmeter durch die fast 400 Pächter bewirtschaftet. Es gibt auch Gärten, die einen neuen Pächter suchen. Interessierte können sich zum Beispiel beim Sprechtag vorstellen, der ist jeweils jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat von 16 bis 17 Uhr im Vereinshaus. Das ist an der Zierower Landstraße der Beschilderung folgend gut zu finden.

