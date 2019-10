Mühlen Eichsen

Wegen eines Gaslecks rückten Feuerwehr und Polizei am Montagmorgen nach Mühlen Eichsen ( Landkreis Nordwestmecklenburg) in die Schulstraße aus. In unmittelbarer Nähe der Regionalschule wurde bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt. Aus Sicherheitsgründen wurde der Bereich weiträumig abgesperrt. Das Leck konnte bereits gegen 11.30 Uhr geschlossen werden. Kurz darauf wurde die Sperrung im Bereich der Schulstraße aufgehoben.

Von OZ