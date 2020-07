Wismar

Sein Spitzname ist „Schnüffelstück“. Doch nur auf seine Nase verlässt sich Volker Hillmer nicht. Auch moderne Technik kommt bei seiner Suche nach Gaslecks zum Einsatz. Die versucht er gerade im Wismarer Stadtgebiet zu finden. Insgesamt 300 Kilometer läuft er ab, aktuell ist er in Wendorf unterwegs.

„Ich entscheide immer erst morgens, wo ich hinfahre“, erzählt der 63-Jährige. Sein Auto ist so orange wie seine Arbeitshose. In dem Fahrzeug befinden sich auch ein großer Bohrer, zwei Flaschen mit Wasserstoffstickstoff und Kegel. „Der ist zum Absperren“, erklärt er. Gibt es ein Leck auf der Straße oder dem Gehweg, wird der Kegel dort aufgestellt und gebohrt – etwa 40 Zentimeter tief in die Erde. „So weiß das Reparaturteam, wo es hin muss“, ergänzt der Experte.

Anzeige

Kaputte Leitung auf der Baustelle

Früher hat Volker Hillmer Gasrohre geschweißt – bis er einen Mann gesehen hat, der mit ungewöhnlicher Technik die Straße entlang gelaufen ist. „Ich habe ihn gefragt, was er da macht und war begeistert“, erinnert er sich. Nun geht er selbst Kilometer für Kilometer ab, acht bis neun schafft er am Tag. Auch auf Baustellen schaut er sich um – denn Bagger können Leitungen schnell beschädigen so wie jetzt auf der Poeler Straße.

Weitere OZ+ Artikel

Dort befindet sich aktuell Wismars größte Baustelle. Dort hat Volker Hillmer eine beschädigte Gasleitung gefunden. „Aber lieber nicht schreiben, dann kriegen die Leute Angst“, sagt er. Dabei müssten die Leute eigentlich froh sein, wenn sie ihn sehen. Denn der staatlich geprüfte Gasspürer verhindert mit seiner Arbeit gefährliche Situationen. Auch in Häusern, in denen er gar nicht sucht. „Mein Geräte können auch in der Nachbarschaft Lecks ausfindig machen, dann gehe ich hin und klingel.“

Volker Hillmer unterwegs mit der Teppichmatte, die Bodenluft ansaugt, und dem Flammenionisationsdetektor (am Bauch), der Gas erkennen kann. Quelle: Kerstin Schröder

In Wismar ist er jetzt die zweite Woche im Auftrag der Stadtwerke unterwegs. Bis auf die kaputte Leitung in der Poeler Straße hat er noch keine weiteren Lecks entdeckt. „Die Stadtwerke nehmen die Suche nach Gaslecks sehr ernst, auch die Reparaturen erfolgen sehr schnell“, berichtet Volker Hillmer. Normalerweise müsste das Leitungsnetz nur alle vier Jahre überprüft werden. In Wismar passiert das jedes Jahr, auch weil viel gebaut wird. So ist der Gasspürer schon zum 30. Mal in der Stadt im Einsatz. Seit mittlerweile 32 Jahren macht er den Job.

Keine Lehre, sondern Prüfung

Neue Experten werden dringend gesucht. „Eine Berufsausbildung gibt es dafür nicht, man kann sich aber qualifizieren und muss eine Prüfung ablegen“, erklärt er. Nur wenige Firmen in Deutschland bieten den Service an – „um die zwölf“, schätzt Volker Hillmer. Er arbeitet für die Firma Sewerin aus Gütersloh. Doch in der Zentrale ist er nur selten.

Noch etwa vier Wochen dauert sein Job in Wismar – wenn es nicht allzu viele starke Regentage gibt. Dann gibt es nichts zu tun, weil das Erdreich so verdichtet ist, dass kein Gas mehr aufsteigt. Auch bei Frost ist die Arbeit nicht möglich. „Deswegen beginnen wir meistens im März, aber die Winter werden auch immer wärmer, so bin ich in diesem Jahr schon am 20. Januar gestartet“, erzählt er.

Flammenionisationsdetektor

Los geht er mit einer sogenannte Teppichmatte. Mit der rollt Volker Hillmar die Wege und Straßen über den Leitungen ab und saugt die Bodenluft auf. Die wird dann von einem Flammenionisationsdetektor analysiert. Die fünf Kilogramm schwere Technik hängt vor seinem Bauch, ist auf Methan geeicht und registriert selbst geringste Spuren davon in der angesaugten Luft. „Das Gerät kann ein einziges Gasmolekül messen“, sagt Hillmer. Ausgestattet wird er von seinen Auftraggebern mit umfangreichem digitalen Kartenmaterial. So weiß er, wo die Gasrohre unter der Erde verlaufen. „Aber in Wismar kenne ich mittlerweile schon so gut, da bräuchte ich viele Karten eigentlich nicht“, lacht er und ergänzt: „Mittlerweile kenne ich die Straße besser als so mancher Einwohner.“

Nicht immer rollt er die Teppichmatte genau über den Leitungen entlang. Denn durch Asphalt dringt kein Gas. In solchen Fällen weicht Volker Hillmer auf benachbarte, gepflasterte Fußwege aus. Kontrolliert werden von ihm auch Leitungen zu den Hausanschlüssen.

Bevor er nach Wismar gekommen ist, hat er einen kurzen Abstecher auf die Insel Rügen unternommen, um mit einer historischen Eisenbahn zu fahren. Alles, was mit Zügen zu tun hat, ist seine große Leidenschaft. Deshalb kennt Volker Hillmer natürlich auch den Lokschuppen in Wismar und hat sogar mal darüber nachgedacht, als Rentner hierherzuziehen.

Von Kerstin Schröder