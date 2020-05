Gastronomie-Start in Wismar mit Maske, Handschuhen und Platz für Gäste

Wismar

Der Aperol-Spritz schmeckte am Samstag in der Sonne sichtlich gut! Bernd Ermisch aus Berlin macht gerade Familienbesuch in Wismar. „Ich habe vier Stunden Zugfahrt in Kauf genommen für diese Momente“, lacht er.

Erst das Fischbrötchen am Hafen, dann das alkoholische Kaltgetränk am Markt, dann die Familie. „Und ich hoffe sehr, dass ich im Juli meinen Urlaub in Prerow antreten kann!“, kommentierte der Berliner.

Anzeige

Neustart mit viel Luft nach oben

Am Wochenende starteten viele Gastronomen in Wismar wieder neu durch. Trotz des Traumwetters blieben die Kunden verhalten. Wer wollte, hätte oftmals noch Außensitzplätze bekommen. Und das trotz Abstandsregelung und damit weit auseinander oder gar nicht erst aufgestellten Tischen und Stühlen.

Weitere OZ+ Artikel

Bildergalerie: Die Sonne und die Gastronomie genießen

Zur Galerie Am Wochenende konnten die Menschen erstmals wieder ein frisch gezapftes Bier, Eisbecher, Essen und Co. im Restaurant genießen. Aber die Resonanz war oft verhalten.

In den meisten Restaurants war es zur Mittagszeit gähnend leer. „Super Wetter, leider fast keine Gäste! Wir sind sehr enttäuscht“, kommentierte Svenja Preuss vom Hotel Alter Speicher mit seinem Galerie-Restaurant „To’n Ossen“.

Die Gäste seien, so ihre Vermutung, noch verunsichert, ob oder ob nicht. „Und wir sind natürlich eine Stadt, die von Touristen lebt. Sind die nicht da, macht sich das bemerkbar. Dafür gibt es zu viele Restaurants!“

Großer Aufwand für das Personal

Gähnende Leere auch im Brauhaus beziehungsweise davor. Normalerweise bekommt man dort bei solch einem Wetter wie am Sonnabend kaum einen Sitzplatz. „Es ist ruhig angelaufen, aber es läuft an, das ist das Wichtigste“, kommentiert Klaus Schumacher als Geschäftsführer dort. Ute Buben und Tilo Jansen genossen Sonne und Bier. Das werden sie nun, so das Versprechen, sich öfter gönnen.

Neuer Newsletter der OZ: Alles rund um Urlaub in MV – hier anmelden

„Wir müssen nach jedem Gast den Tisch desinfizieren“, erzählt Manuela Härtig. Sie arbeitet im „Pier 10“ am Alten Hafen. Bedient wird mit Mundschutz und Handschuhen und mit Tablett. Der Gast nimmt sich seine Bestellung dort runter und bezahlt auch über ein Tablett.

Die Vorschriften für die Küche und den Servicebereich sind nicht ohne. „Ich glaube, das ist alles noch zu früh“, sagt Manuela Härtig. Die Gastronomen kann sie natürlich verstehen.

Freude bei den Gästen

So wie Alen Djurdjic vom Restaurant und Café Smile am Markt. „Wir sind froh, dass es wieder losgeht. Viele Stammgäste haben schon reserviert.“ Die Zeit des Wartens und ohne Umsätze war lange und schmerzhaft. „Das ist heute ein schöner Tag“, freut sich der Gastronom.

Nebenan genoss Familie Bartz mit Mama Elisa, Papa Clemens und den Söhnen John und Carl die Eispause am Marktplatz sichtlich. „Das ist ein Stück mehr Normalität wieder“, freute sich Elisa Bartz. Danach ging es für die Familie noch ins Autokino und auf die Insel Poel zum Strand.

Erst Shoppen, dann Kaffee

Hanjo Lucassen und Peter Dost waren erst zusammen shoppen, dann gab es einen Kaffee in der Hegede. „Den lokalen Einzelhandel stärken“, lachte Peter Dost und freute sich. „Man merkt auch richtig, dass die Verkäufer sich freuen! Die ganze Stimmung ist sehr freundlich“, so Hanjo Lucassen.

Lina Köhn und Florian Fust genossen Sonne, gute Gespräche, Kaffee und Kuchen vor dem Café „Alten Löwenapotheke“. Gefragt, ob sie angesichts der Lockerungen unsicher sei, antwortet die Schwangere: „Ich habe ein gutes Gefühl, aber ich lasse mir auch keine Angst einreden!“

Gäste vermisst

Das gute Gefühl hat nun auch Sandra Kriegsmann vom „Cafe Eigensinn“ am Ziegenmarkt wieder. Das kleine Café mit seinen sonst schon wenigen Sitzplätzen ist übers Wochenende ausgebucht, die Gäste freuen sich. Die Gastronomin erzählt, wie sehr sie ihre Gäste vermisst hat.

„Das Lachen und das Klönen zwischendurch!“ Sie hat die „Schließzeit“ genutzt, um Gelees und Liköre auf Vorrat fürs Café zu produzieren. Und durch die vielen Reservierungen und die lange Schließzeit passt sie ihre Öffnungszeiten an – sie öffnet bis Ende August nun täglich.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Mehr zum Thema:

Über die Autorin

Von Nicole Hollatz