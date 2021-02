Rostock/Schönberg

Sabine Mantel, 1975 in Rostock geboren, kam am 28. Mai 1987 ins Kinderheim Juri Gagarin in Schönberg, Nordwestmecklenburg. „Mein Vater war ein politisch Verfolgter, er war auch inhaftiert“, erzählt sie. Die Mutter war chronisch krank, die großen Geschwister zogen nach und nach aus und gingen eigene Wege. „Meine politische Gesinnung war gefährdet, stand in den Papieren“, erzählt sie.

Persönliche Rettung

„Das Kinderheim war meine persönliche Rettung“, sagt sie rückblickend. Bis 1995 war sie in Schönberg. „Ich kenne Geschichten aus anderen Heimen, wir waren ein Glücksfall!“ Ihre Kindheit vorher in Rostock wurde mehr und mehr zum Horror. Einige Lehrer machten politisch motiviert Stimmung gegen das junge Mädchen, Mitschüler nahmen das Mobbing auf und drangsalierten sie weiter. „Du bist dreckig, geh nach Hause“, erinnert Sabine Mantel sich immer noch an Sätze, die Lehrer vor der versammelten Klasse zu ihr gesagt haben.

„Zersetzen“ in der Schule

Solches Bloßstellen gehörte zum Alltag in der Schule. „In dem Alter habe ich selbst noch nicht viel hinterfragt. Von Vaters Geschichte habe ich nicht viel mitbekommen, bis auf das Mobbing in der Schule.“ „Zersetzen“ und „Mürbe machen“ – ein damals probates Mittel aus Sicht der Stasi gegen „feindliche Subjekte“. Auch wenn es ein 10-, 11-jähriges Mädchen war.

„Mein Leben fing 1987 an, als ich ins Heim kam“, sagt Sabine Mantel. Sie war gerade 12 geworden. Natürlich hat sie ihre Familie in Rostock vermisst. „Aber ich hatte so unglaublich großes Glück!“ Sie wurde gefördert, konnte reiten lernen, ist zweimal im Jahr mit ihrer Gruppe verreist, die Erzieher waren gut und nicht handgreiflich. Mit der Wende wurde es noch besser. „Diese Zeit möchte ich nicht missen, ich habe so wahnsinnig viele Chancen bekommen. Aber ich weiß auch, dass nicht jeder so viel Glück hatte wie ich.“

Drohung: Jugendwerkhof

Aber: „Ich habe auch gemerkt, was passiert, wenn jemand quer geschossen hat.“ Mit Jugendwerkhof wurde gedroht. „Dann ist man weg, dann kommt man zur Umerziehung in den Jugendwerkhof. Ich habe einige erlebt, die zurückkamen und sich sehr verändert hatten.“

Von Nicole Hollatz