Wismar

Alexander sollte unbedingt ein Wismarer werden, obwohl seine Eltern im niedersächsischen Sittensen leben. Doch Nicole und Michael Kebbedies sind in Wismar groß geworden. Nach der Lehre haben sie die Stadt aus Arbeitsgründen verlassen, doch Wismar ist weiterhin die Heimat in ihren Herzen. Auch weil ihre Mütter hier wohnen, die sie gerne und regelmäßig besuchen.

Diese Verbundenheit wollen sie an ihre Kinder weitergeben. Deshalb haben sie deren Geburten im Wismarer Krankenhaus geplant. Bei Leonard (8) und Katharina (2) hat das gut geklappt. Doch der jüngste Spross Alexander hat aus seiner geplanten Geburt eine ungeplante im Badezimmer seiner Großmutter gemacht.

Oma bei allen Geburten dabei

Oma Sylvia Berndt ist Krankenschwester. Sie ist schon bei den Geburten ihrer Enkel Leonard und Katharina dabei gewesen. Beide kamen in Wismar an vorgeplanten Tagen zur Welt. Am 9. Februar sollte auch die Geburt von Alexander eingeleitet werden – um 14.30 Uhr und wieder im Beisein von Sylvia Berndt. „Ich wollte zur Frühschicht gehen und wäre dann rechtzeitig am Nachmittag fertig gewesen“, erzählt sie. Doch als der Wecker gegen 5 Uhr klingelt, steht ihre Tochter in der Tür und sagt: „Ich glaube, wir müssen in den Kreißsaal.“

Frühstück und Schneeschieben

Aber ein wenig Zeit wird doch noch bleiben, denken sich die zwei. So frühstückt Sylvia Berndt kurz und fegt dann den Schnee von ihrem Auto. Aber losfahren können die beiden nicht mehr. Die Wehen werden immer stärker und das Baby möchte nicht länger warten. „Deshalb habe ich einen Rettungswagen gerufen“, erzählt die Wismarerin. Als sie merkt, dass kaum noch Zeit bleibt, ruft sie noch mal an, damit auch ein Arzt mitkommt. Und zu ihrer Tochter sagt Sylvia Berndt: „Bloß nicht pressen!“ Die 58-Jährige ist zwar Krankenschwester, aber keine Hebamme. „Und bei den anderen beiden Geburten war ich bloß Zuschauerin im Kreißsaal“, sagt sie. Um so größer ist die Aufregung.

Fußbodenheizung wärmt Mutter

Ihre Tochter liegt im Badezimmer auf dem Boden – mit Decken, Kissen und Handtüchern. Die Fußbodenheizung ist an. Lange dauert es nicht, bis das Köpfchen zu sehen ist. Instinktiv greift Sylvia Berndt nach dem Baby und zieht es ganz vorsichtig heraus. Kurz darauf hält sie den kleinen Alexander im Arm. „Dann habe ich erstmal nachgeschaut, ob die Nabelschnur um den Hals gewickelt ist, das war sie Gott sei Dank nicht“, erzählt die stolze Oma. Es muss so gegen halb sechs gewesen sein, als sie ihren Enkel das erste Mal schreien hört. Schnell wird Alexander warm eingepackt und der Mama gegeben.

Kurz nach der Geburt: Nicole Kebbedies mit ihrem Sohn Alexander und ihrer Mutter Sylvia Berndt Quelle: privat

Oma durchtrennt Nabelschnur

Als der Arzt eintrifft, klemmt er die Nabelschnur ab. Durchtrennen darf sie Sylvia Berndt. Dann werden Mutter und Baby ins Krankenhaus gebracht. „Mein Badezimmer sah aus wie ein Schlachtfeld“, erzählt die Oma. Nach der Geburt verspürt sie so viel Adrenalin, „dass ich noch zehn Geburten mehr hätte machen können“, lacht sie. Doch im Ernst sagt sie dann: Eine Hausgeburt reicht aus.

Gegen acht Uhr teilt sie ihrem Schwiegersohn mit, dass er wieder Vater geworden ist. Er hat mit den anderen beiden Kindern bei seiner Mutter übernachtet und von dem Vorfall nichts mitbekommen. „Er hat zuerst gedacht, ich will ihn veräppeln“, erzählt Sylvia Berndt. Sie freut sich schon auf den Tag, an dem sie Alexander erzählen und zeigen kann, wo er zur Welt gekommen ist. „Bis dahin darf ich in keine andere Wohnung ziehen“, lacht sie.

Große Hilfe für die Tochter

Jetzt sind sie zu fünft: Nicole und Michael Kebbedies mit ihren Kindern Leonard (8), Katharina (2) und Alexander Quelle: privat

Nicole Kebbedies ist glücklich, dass sie ihre Mutter an ihrer Seite hatte – wie schon bei den Geburten ihrer ersten beiden Kinder. „Sie ist mir bei Leonard und Katharina eine große Unterstützung gewesen und sollte deshalb unbedingt auch diesmal wieder mit dabei sein.“ Dass aus dem geplanten Zuschauen plötzlich Mithelfen geworden ist, das sei dem „eiligen Alexander“ zu verdanken. Er ist gesund, 2440 Gramm schwer und 46 Zentimeter groß. Und sein Geburtsort ist Wismar – wie der seiner Geschwister und Eltern: „Mein Mann und ich leben zwar nicht in Wismar. Doch Wismar bleibt immer unser Zuhause.“

Von Kerstin Schröder