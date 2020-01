Wismar

Der Babyboom in Wismar hält an. Nach 2018 sind die Geburtenzahlen auch im vergangenen Jahr weiter gestiegen. 827 Babys erblickten in der Hansestadt das Licht der Welt, 78 mehr als 2018. In den Jahren zuvor registrierte das Standesamt eine rückläufige Geburtenstatistik, 2017 wurden 696 Kinder geboren.

Werden in der Regel mehr Jungen als Mädchen geboren, hat sich das Verhältnis im vergangenen Jahr umgedreht. 422 Mädchen kamen zur Welt und 405 Jungen. Auch drei Zwillingspärchen gehören zu den neuen Erdenbürgern, zweimal zwei Mädchen und ein gemischtes Paar.

352 neue Erdenbürger in Wismar

Von den 827 Neugeborenen sind 352 Wismarer und 385 leben mit ihren Eltern im übrigen Landkreis Nordwestmecklenburg. 90 Mütter sind überregional zu Hause und kamen zur Entbindung nach Wismar.

Zugenommen haben auch die Geburten mit ausländischer Beteiligung, wie die leitende Standesbeamtin Lisa Treumann berichtet. 90 Babys kamen zur Welt, von denen ein Elternteil oder beide Eltern ausländische Wurzeln haben. 2018 waren es 71.

Diese Vornamen sind jetzt beliebt

Komplett neue Favoriten gibt es bei den Vornamen. Mit denen liegen die Nordwestmecklenburger Eltern übrigens nicht im Deutschlandtrend. Dort führen die Hitliste nach wie vor Emma und Ben an. Auf Platz 1 bei den Mädchennamen rangieren laut Wismarer Standesamt Frieda und Ida, die jeweils zehnmal vergeben wurden, sowie Mia mit neun Nennungen, gefolgt von Emma (8), Charlotte, Hanna, Lena, Lilly (jeweils 6) sowie Greta und Lea (je 5). 2018 war die Top 3 der Mädchennamen Mia, Ella und Amelie.

Das Spitzentrio Ben, Paul und Theo von 2018, das seit Jahren in den Wismarer Top 10 zu finden war, wurde ebenfalls abgelöst. Spitzenreiter ist nun Leon, acht Jungen erhielten diesen Namen, gefolgt von Karl und Oskar (jeweils 7). Des Weiteren sind Elias, Emil, Jonas, Luca, Max, Moritz und Niklas beliebt. Jeweils fünfmal nannten Eltern ihre Söhne so.

Nach wie vor geben Eltern ihrem Nachwuchs gerne auch einen zweiten Vornamen. Das war laut Standesbeamtin bei 232 Babys der Fall, also gut einem Viertel aller Neugeborenen. Töchter heißen mit zweitem Vornamen häufig Elisabeth oder Marie, bei den Söhnen wurde oft Alexander vergeben.

Ausgefallene Vornamen hatten die Wismarer Standesbeamtinnen im vergangenen Jahr nicht zu beurkunden. „Die Mecklenburger sind wohl nicht so experimentierfreudig“, meint Lisa Treumann.

Über die Autorin

Von Haike Werfel