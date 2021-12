Wismar

Fehlgeburt, Totgeburt, Stillgeburt, Sternenkind, totkrankes Kind – der Tod eines Kindes ist das Schlimmste, was Frauen, Eltern und Familien passieren kann. „Während andere Kinder laufen lernen, lernt meins mit den Engeln zu fliegen“, schreibt eine Betroffene.

Weltweites Gedenken

Immer noch schweigen Frauen oder trauern leise, wenn sie eine Fehlgeburt erleiden. Eltern fühlen sich alleingelassen, ausgegrenzt oder pietätlosen Kommentaren ausgesetzt, wenn das Wunschkind tot zur Welt kommt oder nach der Geburt verstirbt.

Als Totgeborene zählen Kinder, deren Geburtsgewicht mindestens 500 Gramm beträgt. Das Thema „verwaiste Eltern“ ist immer noch ein Tabu, obwohl das Reden über den Verlust, das Zulassen der Trauer für alle Betroffenen wichtig ist. Genauso wichtig sind Rituale zum gemeinsamen Erinnern.

Der „World Candlelight Day“ wird als Erinnerungstag für verstorbene Kinder und Jugendliche weltweit begangen. Ein Licht geht um die Welt: Jedes Jahr am zweiten Sonntag im Dezember entzünden betroffene Familien weltweit um 19 Uhr Kerzen in Gedenken für ihre verstorbenen Kinder – eine Welle von Licht und Liebe, die durch die verschiedenen Zeitzonen einmal um die ganze Welt geht. Dieses Jahr ist das der dritte Adventssonntag, der so zum Erinnerungssonntag wird.

Wismar und Grevesmühlen

In Wismar gibt es seit 2007 eine besondere Grabanlage für stillgeborene Kinder: auf dem Ostfriedhof, nur wenige Meter von der Trauerhalle entfernt. Die Anlage haben das Wismarer Hanse-Klinikum und die Hansestadt errichtet.

In Grevesmühlen gibt es beispielsweise im Friedwald die Möglichkeit, die zu früh verstorbenen Kinder zu bestatten. Für Sternenkinder stellt der Sternschnuppenbaum eine kostenfreie Ruhestätte dar. Eltern, deren Kinder bis zum dritten Lebensjahr oder in einem Hospiz verstorben sind, zahlen lediglich die Beisetzungskosten. Die Plaketten an diesen Bäumen sind mit einem besonderen Sternenmotiv geschmückt.

Doberaner Münster

Im Doberaner Münster gestalten seit 2001 betroffene Eltern und Geschwister aus Bad Doberan, Rostock und Umgebung eine Andachtsfeier in Gedenken an verstorbene Kinder und Geschwister.

„Bewusst durch die Trauer zu gehen, für den geliebten Menschen tätig zu sein und seinen Namen auszusprechen – all das kann helfen, mit dem Tod leben zu lernen“, schreibt Sabine Krahn-Schulze im Namen der Vorbereitungsgruppe. In diesem Jahr wird die Gedenkfeier am 12. Dezember um 19 Uhr digital auf der Seite https://kinder-gedenkfeier.de zu erleben sein. Auf dem Doberaner Friedhof entsteht bis Oktober 2022 ein Ort für Sternenkinder.

Rostock

Der jährliche Gottesdienst für die in Rostock früh verstorbenen Kinder findet am Montag, den 13. Dezember, um 11 Uhr, auf dem Rostocker Westfriedhof statt. Für die musikalische Begleitung der Andacht mit den Pastorinnen Hilke Schicketanz und Susanne Möckel sorgt die Musikerin Christine Voss.

Der Treffpunkt ist um 11 Uhr am Eingangstor des Westfriedhofs. Eltern und Angehörige eines „Sternenkindes“ sind dazu recht herzlich eingeladen. Die jährliche Andacht für die Sternenkinder kann auch in diesem Jahr coronabedingt nur im Freien, mit ausreichend Abstand und Mundschutz gehalten werden. Zudem gilt das 3G-Prinzip, Teilnahme nur für Genesene, Geimpfte oder Getestete.

Das Klinikum Südstadt betreibt seit 20 Jahren auf dem Westfriedhof eine Grabstätte für früh geborene und verstorbene Kinder unter 1000 Gramm. In Rostock gibt es auch eine Trauerbegegnung für verwaiste Eltern und eine Kontaktgruppe Sternenkinder – Informationen und Termine unter www.trauernetz-rostock.de.

Im vergangenen Jahr sind bundesweit 5535 Kinder vor der Geburt oder innerhalb des ersten Lebensjahres verstorben. Diese Texte entstanden in Gedenken an eine Schwester.

Von Nicole Hollatz