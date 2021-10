Wismar

In Nordwestmecklenburg muss mit einer weiten Verbreitung des Geflügelpestvirus in der Wildvogelpopulation gerechnet werden, warnt der Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Landkreises. Hintergrund sind vermehrte Nachweise der Geflügelpest bei Wildvögeln in Europa und seit Ende Oktober zunehmend auch in Deutschland. Dabei kam es zu Nachweisen der hochansteckenden Variante der Geflügelpest vom Subtyp H5N1 bei verendeten Wildenten, Wildgänsen, Möwen und Greifvögeln vornehmlich im Bereich der Nordseeküste in Schleswig Holstein und auf der Insel Koos im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Darüber hinaus wurde die Geflügelpest in einer Gänsehaltung in Schleswig-Holstein und im Tierpark in Greifswald festgestellt. Somit sind überwiegend Wasservögel und Vogelarten, die sich auch von Aas ernähren, betroffen – nicht hingegen andere Wildvögel wie zum Beispiel Tauben und Spatzen.

Maßnahmenkatalog für Tierhalter

Der Landkreis hat einen Maßnahmenkatalog veröffentlicht. „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt hat die Einhaltung der Biosicherheitsmaßnahmen die überragende Bedeutung“, erklärt Kreissprecher Christoph Wohlleben. Dabei gehe es darum, den direkten Kontakt und den indirekten Kontakt mit infizierten Wildvögeln beziehungsweise kontaminierten Materialien zum Hausgeflügel sicher zu vermeiden. Es gelte, Hofteiche weiträumig auszuzäunen, so dass die eigenen Tiere keinen Kontakt zu Wildvögeln haben können. Hofteiche sind besonders attraktiv für Wildvögel und stellen die größte Risikoquelle für Infektionen dar. Hier reicht dann nicht selten ein Stockentenpärchen als Infektionsquelle für den eigenen Hausgeflügelbestand aus.

Zudem sollte Geflügel nicht mit Oberflächenwasser getränkt werden, zu dem Wildvögel Zugang haben. Das Geflügel sollte nur an Stellen gefüttert werden, die für Wildvögel unzugänglich sind. Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, die mit Geflügel in Berührung kommen können, sollten ebenso für Wildvögel unzugänglich sein. Der Tierhalter selbst sollte strikt zwischen Straßen- und Stallkleidung, insbesondere das Schuhzeug, trennen. Plötzlich erhöhte Tierverluste sollten durch einen Tierarzt abgeklärt werden.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Landkreises unter www.nordwestmecklenburg.de. Bei fachspezifischen Fragen stehen Mitarbeiter des Veterinäramtes unter der Telefonnummer 038 41 / 30 40 39 01 zur Verfügung.

Von OZ