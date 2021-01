Geflügelpest: Tausende Puten bei Glasin müssen getötet werden

Glasin

Schwere Zeiten für einen Geflügelbetrieb in Perniek in der Gemeinde Glasin: In dem Tierbestand ist die Geflügelpest aufgetreten. Nun müssen die Vögel getötet werden. Insgesamt soll das 7300 Puten betreffen.

Am Montag gab es im Stall mehrere kranke und tote Vögel. Letztere sind zur Untersuchung an das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei in Rostock (LALLF) eingesandt worden und anschließend an das Nationale Referenzlabor beim Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) zur Bestätigung. Die haben den Verdacht des Amtstierarztes, dass es sich um Geflügelpest handelt, bestätigt.

Anzeige

Planungen für Puten-Tötung laufen

Die Planungen für die tierschutzgerechte Tötung und unschädliche Beseitigung der Puten sind bereits angelaufen. Wie das Virus in den Stall gelangen konnte ist noch nicht geklärt. Dazu laufen momentan die Ermittlungen, die unter anderem Kontakte und Einschleppungswege nachvollziehen sollen.

Zum Schutz vor der Geflügelpest hat der Landkreis um den Bestand einen Sperrbezirk von drei Kilometern und ein Beobachtungsgebiet von zehn Kilometern festgelegt. Außerdem gelten spezielle Vorschriften, was das Betreten der Bestände, deren Aufstallung und die Vermarktung von Produkten betreffen. Darüber hinaus gilt im Sperrbezirk die Stallpflicht (außer für Tauben) bzw. ist nur die Haltung in Wildvogel sicheren Volieren möglich.

Regeln für Tierhalter in der Umgebung

Im Beobachtungsgebiet und im gesamten Landkreis gilt: Tierhalter haben sicherzustellen, dass ein Kontakt des Geflügels zum Wildvogelbestand- insbesondere zu Wildenten, Wildgänsen, Schwäne und aasfressenden Wildvögeln- sicher unterbunden wird. Das Geflügel darf keinen Zugang zu Gewässern, möglichen Überschwemmungsflächen oder anderem Oberflächenwasser haben. Hofteiche sind sicher auszuzäunen. Sofern das durch die Tierhalter nicht sichergestellt werden kann, ist das Geflügel (außer Tauben) auch hier in geschlossenen Ställen oder unter einer Schutzvorrichtung (Wildvogel sichere Voliere) zu halten.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Geflügelhalter im Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet haben ihren aktuellen Tierbestand dem Veterinäramt telefonisch oder schriftlich zu melden. Kreisveterinär Dr. Philipp Aldinger mahnt Geflügelhalter zur Vorsicht und zur strengen Einhaltung der Maßnahmen: „Der Nachweis zeigt, das Geflügelpestvirus ist weiterhin aktiv vorhanden und stellt ein Infektionsrisiko für die Hausgeflügelbestände dar. Grundstücke mit einem Hofteich oder mit unmittelbarem Zugang zu einem Gewässer oder Bachlauf sind besonders attraktiv für Wildvögel und besitzen somit ein hohes Infektionsrisiko. Das Hausgeflügel darf hierzu keinen Zugang haben, direkte und indirekte Kontakte sind wirksam zu unterbinden.“

In Notfällen ist über die Leitstelle Westmecklenburg 0385 / 50000 der Bereitschaftsdienst der Amtstierärzte erreichbar.

In Nordwestmecklenburg hat es bereits Geflügelpest-Fälle gegeben, unter anderem in einem privaten Bestand in Gadebusch.

Von OZ