Am Sonntag wurde in Rehna am Mühlenteich ein kranker Schwan aufgefunden. Dieser verstarb kurze Zeit später und wurde im nationalen Referenzlabor auf der Insel Riems untersucht. Dabei wurde heute das höchst krankmachende Geflügelpestvirus vom Subtyp H5N8 nachgewiesen. Das teilte der Landkreis Nordwestmecklenburg mit.

Der Einzelbefund bestätigt die mehrfachen Hinweise des Kreisveterinäramtes aus den letzten Wochen. Hiernach muss damit gerechnet werden, dass das Geflügelpestvirus auch in der hiesigen Wildvogelpopulation vorkommen kann.

Vogelgrippe bereits in zwei Landkreisen in MV

In Schleswig-Holstein und im Landkreis Vorpommern-Rügen wurde die Geflügelpest bereits in mehreren privaten Geflügelhaltungen nachgewiesen. Dabei findet sich immer eine Einschleppungsursache wieder: der direkte und indirekte Kontakt von Wildvögeln, wie insbesondere Wildenten, Wildgänse, Schwäne und aasfressenden Wildvögeln, mit dem privaten Geflügelbestand.

Hier spielt die unmittelbare Nähe zu einem Gewässer oder einem Hofteich auf dem Gelände der Geflügelhaltung eine wesentliche Rolle.

Der Kreistierarzt Philipp Aldinger sagt dazu: „Jeder Geflügelhalter kennt seinen eigenen Hof und muss seinen Geflügelbestand sicher schützen, indem er die gesetzlich vorgeschriebenen Biosicherheitsmaßnahmen streng einhält.“ Zur Vermeidung eines Viruseintrags seien durch alle Geflügelhalter Kontakte mit Wildtieren zwingend zu unterbinden.

„Damit das Hausgeflügel vor einer Einschleppung des Geflügelpestvirus geschützt wird, appellieren wir an das Engagement und das Verantwortungsbewusstsein jedes einzelnen Geflügelhalters“, sagte der stellvertretende Landrat Mathias Diederich ( CDU). Es sei wichtig, dass sich alle Geflügelhalter im Landkreis an diese Vorgaben halten, um eine regionale Aufstallung im Landkreis nicht anordnen zu müssen.

