Vogelgrippe - Geflügelpest in Nordwestmecklenburg: Vögel auf Poel und in Wismar müssen in den Stall

Das hat das Veterinäramt des Kreises Nordwestmecklenburg am Dienstag angeordnet. Für Geflügelbetriebe gilt die Anordnung im gesamten Kreisgebiet. Bereits am Montag hatte der Landkreis Nordwestmecklenburg Teile des Kreises in der Nähe von Neubukow zu einem Beobachtungsgebiet erklärt.