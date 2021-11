Geflügelpest in Wismar nachgewiesen: 27 Tiere eingeschläfert

Wismar

In einer privaten Vogelhaltung in Wismar wurde die unter Vögeln hochansteckende Geflügelpest nachgewiesen. Betroffen sind 18 Hühner und neun Enten, wie das Veterinär- und Lebensmittelüberwachsungsamt des Landkreises Nordwestmecklenburg am Freitagnachmittag bestätigte. Bis Mittwoch waren in dem privaten Bestand drei Enten gestorben. Ihre Körper wurden zur Untersuchung an das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei in Rostock (LALLF) geschickt. Dort wurde das sogenannte Influenza-A-Virus des Subtyps H5 nachgewiesen, wie Kreissprecher Christoph Wohlleben erklärte. Deshalb musste schnell gehandelt werden. Die noch lebenden Tiere wurden getötet, auch erste Desinfektionsmaßnahmen sind bereits erfolgt.

Die Hühner und Enten waren in der Nähe eines Gewässers gehalten worden, an dem sich auch aufhalten. Immer wieder sollen wilde Stockenten zu den gehaltenen Enten geflogen seien, um „Futter zu klauen“, berichtete der Halter. Dabei sei es zu einem direkten Kontakt gekommen. „Über diesen Weg ist das Virus in den Bestand mit dramatischen Folgen für die Tiere gelangt“, führt Christoph Wohlleben aus.

Landkreis appelliert an Tierhalter

Nordwestmecklenburgs Landrat Tino Schomann mahnt zu mehr Vorsicht: „Auch wenn wir bislang noch keinen Virusnachweis in der Wildvogelpopulation bei uns festgestellt haben, zeigt uns dieser Fall eindrucksvoll, welche reale Infektionsgefahr von den Wildvögeln ausgeht.“ Tierhalter dürften diese Gefahr nicht unterschätzen. Daher appelliert der Landkreis noch einmal an alle Geflügelhalter im gesamten Landkreisgebiet und in der Hansestadt Wismar, Vorkehrungen zu treffen und die sogenannten Biosicherheitsmaßnahmen einzuhalten.

Das heißt: Wenn aufgrund der örtlichen Gegebenheiten wie Hofteiche, unmittelbare Zugänge zu einem Gewässer oder Wildvogeleinflug keine sichere Barriere zwischen Wildvögeln, insbesondere zu Wildenten, Wildgänsen, Schwänen und aasfressenden Wildvögeln, und dem Hausgeflügelbestand herzustellen ist, sind die Tiere in einem geschlossenen Stall oder in einer wildvogelsicheren Voliere zu halten. Zudem sollten Tierhalter ihr Geflügel nicht mit Oberflächenwasser tränken und an solchen Stellen füttern, zu denen Wildvögel Zugang haben. Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, die mit Geflügel in Berührung kommen, sollten für Wildvögel unzugänglich aufbewahrt werden. Tierhalter sind angehalten, strikt zwischen Straßen- und Stallkleidung zu trennen und – wie es der betroffene Tierhalter getan hat – plötzliche erhöhte Tierverluste durch einen Fachmann abklären zu lassen. Bei fachspezifischen Fragen stehen die Mitarbeiter des Veterinäramtes zur Verfügung (Telefon: 038 41 / 30 403 901). In Notfällen ist über die Leitstelle Westmecklenburg (Telefon: 0385 / 500 00) der Bereitschaftsdienst der Amtstierärzte erreichbar.

Tierpark ergreift Maßnahmen

Die Meldung über den Nachweis der Vogelgrippe in Wismar setzt auch den Tierpark in Alarmbereitschaft. „Seitdem es den Fall im Greifswalder Tierpark gab, stehen wir in engem Kontakt zum Amtstierarzt“, erklärt Mitarbeiterin Marina Welsch. Am 21. Oktober wurden erste Fälle in der Greifswalder Freizeiteinrichtung bestätigt. Am Ende mussten 50 Tiere getötet werden, um eine flächendeckende Ausbreitung zu verhindern. Der Tierpark war mehr als eine Woche geschlossen. Damit den Wismarer Kollegen solch ein Schicksal nicht widerfährt, sind erste Vorkehrungen getroffen worden. „Unsere Enten und Gänse haben wir von den Wasserflächen weggenommen“, berichtet Tierpark-Chef Michael Werner. Derzeit sind sie dabei, Ausläufe mit Netzen zu überspannen, um einen Direktkontakt mit Wildvögeln zu verhindern.

Eine Stallpflicht gilt im Tierpark noch nicht. Sollte sie kommen, muss sich der Tierpark auch daran halten. Dabei werden bei Michael Werner Erinnerungen wach. Er erinnert sich an die große Geflügelpest vor mehr als 15 Jahren. Seinerzeit mussten die Strauße betäubt und auf Lkw in einen alten Garagenkomplex in der Nähe gebracht und eingestallt werden. „Das bekam den Tieren überhaupt nicht gut“, erinnert sich auch Marina Welsch. Die Tiere hätten sich gegenseitig die Federn vom Rücken gezogen und waren völlig verstört. Die Haltung in Ställen über einen längeren Zeitraum war für sie ungewohnt. So etwas werde es aber nicht mehr geben, meint Michael Werner. Heute werde auf eine angemessene Vereinbarkeit von Tierwohl und Schutzmaßnahmen geachtet.

