Robertsdorf/Wismar

3300 Hennen gehören zum Betrieb von Tino Schomann in Robertsdorf bei Blowatz. Seine Hühner, die Tausende Eier am Tag legen, haben eigentlich richtig viel Auslauf – vier Quadratmeter pro Huhn im Freiland. Seit dem 16. November müssen die Tiere mit weniger Platz auskommen. Seitdem gilt nämlich die Stallpflicht für Geflügelhalter in Nordwestmecklenburg.

Freilandhennen sind jetzt in überdachtem Gehege

Landwirt Tino Schomann, der auch Bürgermeister der Gemeinde Blowatz ist, berichtet, dass es ihm und seinen Hühnern noch gut gehe im Vergleich zu anderen: „Die Hennen verknusen es bislang ganz gut.“ Die Tiere, die er in mehreren Hühnermobile hält, dürfen trotz Stallpflicht noch raus und bekommen frische Luft. Die Gehege seien jetzt so geschützt, dass die Seiten begrenzt sind und der Freiluftbereich auch überdacht ist. Die Hennen sind somit vor Wildvögeln, die das Vogelgrippevirus verbreiten können, geschützt.

Schön sei die Situation nicht, berichtet Schomann: „Aber die Hennen können immerhin noch rein- und raushüpfen, wie sie wollen.“ Auch die Eierproduktion habe bislang nicht unter der veränderten Situation gelitten. Dass die Hühner weniger Eier legen, sei dem Landwirt noch nicht aufgefallen. Doch immerhin sind es Freilandhühner.

Seit Mai vergangenen Jahres betreibt Tino Schomann in Robertsdorf seine mobile Hühnerhaltung. Städter wissen das „Robertsdörper Freilandei“ als regionales Produkt von glücklichen Hühnern längst zu schätzen. Mehrere Einkaufsmärkte beliefert Tino Schomann inzwischen mit seinen Freilandeiern: unter anderem in Wismar die zwei Markant-Kaufhallen, das Marktkauf-Center und Edeka von Jens Meier sowie den Rewe-Markt in Kirchdorf/ Poel. Aus den Eiern lässt der Landwirt auch „Robertsdörper Eiersööpke“ herstellen, einen Eierlikör, der ebenfalls in den Märkten erhältlich ist.

Unternehmen hofft, das Geflügelpest schnell vorbeigeht

Auch im sozialen Netzwerk Facebook informiert das Unternehmen nun: „Wir hoffen, dass die Geflügelpest schnell vorbeigeht, wir verschont bleiben und wir unsere Hennen bald wieder auf die kompletten Weiden schicken können. Die Biosicherheitsmaßnahmen wurden allein aus dem Eigeninteresse zum Schutz unserer Hennen auf ein Maximum erhöht. Alle Mobilställe wurden zum Hof nach Robertsdorf gefahren.“

Bislang gilt die Stallpflicht bis 30. November. „Wir schauen aber von Monat zu Monat“, sagt Tino Schomann. Er gehe aber davon aus, dass die Stallpflicht auch im Dezember weiter angeordnet wird.

Philipp Aldinger, Leiter des Veterinäramtes Grevesmühlen, zeigt die Ausbreitung der Schweinepest auf einer Karte. Quelle: Michael Prochnow

Auch wenn aktuell Corona das Leben der Menschen unmittelbar beeinflusst. „Es ist leider nicht das einzige Problem, das uns gerade umtreibt“, sagt Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss ( SPD). Denn die Geflügelpest und die Schweinepest beschäftigen die Behörden seit Wochen. Erst vor wenigen Tagen gab es eine Krisensitzung, an der neben den Landkreisen und dem Landwirtschaftsministerium auch Bundeswehr, Jagdverbände und Vertreter der Landwirtschaft teilgenommen haben. Thema: Wie reagieren die einzelnen Bereiche bei einem Ausbruch der Seuche? „Es ist wichtig, dass wir diese Themen besprechen“, so Kerstin Weiss. „Denn die Folgen sind erheblich.“

90 Prozent der Geflügelhalter sind Privatleute

Wie Philipp Aldinger, Leiter des Veterinäramtes des Landkreises erklärt, gebe es in Nordwestmecklenburg rund 5000 Geflügelhalter, 90 Prozent von ihnen sind Privatleute mit Beständen um etwa 20 Tiere. Nur wenige Großbetriebe gibt es in der Region. Ähnlich die Situation bei den Hausschweinen. 150 000 Tiere sind in Nordwestmecklenburg registriert, allein 70 000 davon in der Schweinemastanlage in Losten. 10 000 Ferkel werden pro Woche im Nordwestkreis geboren. Die Zahl der Schweinehalter gibt der Landkreis mit etwa 350 an. Sie alle sind in Alarmbereitschaft.

Auch wenn die Fälle der Schweinepest sich aktuell auf Brandenburg und Sachsen beschränken, weiten sich die Fälle territorial aus. Auch in Richtung Norden.

Geflügelpest : Toter Schwan in Rehna und Betrieb in Neubukow betroffen

Bei der Geflügelpest gab es nach Angaben der Behörde bislang einen toten Schwan in Rehna, bei dem das Virus nachgewiesen wurde, sowie einen Fall in einem Betrieb in Neubukow. Eine Stallpflicht für den gesamten Landkreis gibt es bislang nicht. Dafür aber in den Risikogebieten. „Denn eingeschleppt wird die Krankheit durch die Wildvögel, die über unser Land ziehen“, so Aldinger. „Deshalb ist es wichtig, dass der Kontakt zwischen Hausgeflügel und den Wildvögeln unterbunden wird.“

Stallpflicht nur in Gebieten mit Zugvögeln

Stallpflicht gilt bisher nur in jenen Gebieten, in denen die Zugvögel erfahrungsgemäß rasten. Das sind die Ostseeküste, die Insel Poel, der Bereich Wismar sowie der Mechower und der Schweriner See. In diesem Gebiet sind 699 Geflügelhalter verpflichtet, ihre Tiere in den Stall zu sperren.

In den übrigen Haltungen gelten besondere Sicherheitsvorschriften. „Dazu gehört in erster Linie, dass, wenn es Gewässer auf den Grundstücken gibt, sie so abgesperrt werden, dass Wildvögel dort nicht landen können“, erklärt der Veterinär. „Oder das Hausgeflügel darf dort nicht mehr hin.“ Futterstellen und Tränken müssen so geschützt werden, dass nur die eigenen Tiere herankommen können.“

Tauben und Spatzen sind bislang nicht betroffen

Im Kern gehe es darum, dass es keinen Kontakt zu Wildvögeln gibt. Ausgenommen sind übrigens Tauben und Spatzen sowie andere Kleinvögel, bei denen das Virus bislang nicht nachgewiesen werden konnte.

Zudem ruft Aldinger die Geflügelhalter auf, Besonderheiten sofort zu melden. Das sind sowohl tote Tiere als auch Auffälligkeiten wie ein verändertes Legeverhalten und andere Dinge, die ungewöhnlich sind. „Dann kommen wir sofort raus und untersuchen den Fall.“ Für Menschen ist das Virus ungefährlich, selbst der Verzehr hat nach bisherigen Erkenntnissen keine Folgen.

Von Michaela Krohn und Michael Prochnow