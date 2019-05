Wismar

Mit der Zeit der Kompaktwerft in Wismar in den 1990er-Jahren ist die Zeit der Stapelläufe in der Hansestadt vorbei. Am Sonntag gab es allerdings einen Mini-Stapellauf.

Kurz nach 15 Uhr glitt das Schiffsmodell eines früheren Viehtransporters in den Mühlenteich. Standesgemäß wurde es vorher mit den besten Wünschen und Sekt getauft. Dann wurden die Stopper gelöst. Die Schaulustigen klatschten Beifall.

Von 1963 bis 1973 haben zwei polnische Viehtransporter Pferde, Kühe, Ziegen und Schafe auf dem Seeweg nach Frankreich transportiert. An Bord der Schiffe haben sie noch gelebt, dann wurden die Tiere geschlachtet. Der Wismarer Bernd Zawadzinski hat die „ Rokita“ als Modellschiff nachgebaut.

In dem Modell stecken bis jetzt etwa 300 Stunden Arbeit. Etwa die gleiche Anzahl wird bis zur endgültigen Fertigstellung hinzukommen. Am Sonntag war Bernd Zawadzinski (68) erst einmal glücklich, dass bei bestem Wetter der Stapellauf so gut geklappt hat. Der Wismarer hat bereits über 40 Modelle gefertigt.

