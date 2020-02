Wismar

Diese Frage bewegt weiter die Gemüter: Wird es zum geplanten Bau einer neuen Hochbrücke über den Mühlenteich in Wismar kommen oder wird das Vorhaben doch noch gestoppt und durch eine Unterführung ersetzt? Die Gegner haben sich mit einer mehrseitigen „ Bürgerinformation“, so der Titel, zu Wort gemeldet.

„Für den Flyer wurde viel Aufwand betrieben mit dem Ziel, möglichst alle in Wismar zu erreichen. Daher 28 000 Exemplare“, so Thomas Kibelksties von der Arbeitsgruppe Baukultur. Die AG favorisiert weiter eine Unterführung. Diese würde vor dem Bleicherweg abgesenkt werden, unterhalb der Bahngleise und der Straße Platter Kamp verlaufen und als kurze Brücke die Fundamente der zurückgebauten jetzigen Hochbrücke neben der Rostocker Straße nutzen.

360 Karten zurückgeschickt

"Die Antwortpostkarte ist eine Art der Bürgerbeteiligung, weil man seine Meinung äußern kann." Thomas Kibelksties, AG Baukultur Wismar Quelle: Michaela Krohn

Neben der Bürgerinformation hat die AG Baukultur eine Postkarte in die Briefkästen gesteckt. Dort können Bürger ihre Meinung hinterlassen. Kibelksties: „Die Antwortpostkarte dient keiner speziellen Erhebung, sie ist vor allem nicht repräsentativ. Es ist eine Art der Bürgerbeteiligung, weil man seine Meinung äußern kann. Auf der Rückseite ist sehr viel Platz für Kommentare.“

Es bestehe nicht die Hoffnung, „dass viele Bürger sich die Mühe machen werden, eine 60er Briefmarke zu besorgen“, so Thomas Kibelksties. Die Resonanz von 360 zugesandten Karten sei aber erfreulich.

Hauptaugenmerk legt die Bürgerinitiative auf den Flyer mit den Informationen, die „nicht mal den entscheidenden Politikern bekannt sind“, so Kibelksties.

AG Baukultur kritisiert Land und Stadt

Da die Hochbrücke Teil einer Landesstraße ist, ist das Land MV für einen Ersatz der verschlissenen Hochbrücke zuständig. Die AG Baukultur lässt in der Bürgerinformation kein gutes Haar am Land. Die Kostenberechnung sei anfechtbar und nicht aussagekräftig, das Gutachten mangelhaft. Kritisch werden Aussagen von Verkehrsminister Pegel ( SPD) beleuchtet. Auch die Hansestadt bekommt ihr „Fett“ ab: „Die Stadt Wismar hatte den Städtebau im Viertel der Wismaria dem Straßenbau untergeordnet.“

Mit dem neuen Investor des denkmalgeschützten Gebäudes schöpft die AG Baukultur neue Hoffnung: „Die Entwicklungspläne des neuen Eigners des Gebäudes zwingen nun zu einem Umdenken: Städtebau zuerst.“ Aufgabe des Schweriner Straßenbauamtes sei es, Straßen zu bauen. „Die Aufgabe einer Stadtverwaltung dagegen ist es, eine Stadt zu bauen“, so die AG Baukultur. Die Forderung lautet: „Jetzt muss die Bürgerschaft neu entscheiden. Wismar muss das Heft wieder in die Hand nehmen.“

AG erfährt Zustimmung und Ablehnung

Erste Reaktionen auf die „ Bürgerinformation“ und die Postkarte reichen von Zustimmung bis Ablehnung. „Für mich eine sehr zweifelhafte Sache. Es steht zwar ein Verantwortlicher im Sinne des Presserechtes drunter. Aber es ist nicht ersichtlich, welche Initiative/Verein/Partei/Interessengemeinschaft dahinter steckt“, lautet ein Kommentar bei Facebook. Eine andere Reaktion: „Wir haben unsere Meinung kundgetan und die Karten abgeschickt. Die 60 Cent tun keinem weh und man kann mitentscheiden.“

Ein Kritiker meint: „Alle, die für einen Tunnel sind, sollten schon mal ihr Portemonnaie aufmachen und Geld zusammenlegen für die Mehrkosten gegenüber einer Brücke und sich bei den Anwohnern des Philosophenwegs für den Verkehr im Voraus entschuldigen.“ Eine Befürworterin schreibt: „Bei der Tunnel-Idee gibt es gute Radverbindungen, deshalb wäre ich dafür. Bei solchen Zukunftsprojekten muss nicht nur an die Kosten gedacht werden und an die anstehenden Behinderungen, sondern an die Zeit, wenn alles fertig ist.“

Der Eigentümer des Wismaria-Gebäudes, Dr. Wolfgang Röhr, hatte unlängst erklärt, seine Ideen von einem Mehrgenerationenquartier mit dem Land und der Stadt zu erörtern. Von der Hansestadt heißt es aktuell, dass man noch in der Terminfindung sei. Der Investor aus Hamburg hatte 2010 bis 2014 das Schloss Bernstorf saniert und zu einem Hospiz entwickelt.

Land könnte jetzt Variante 3 bevorzugen

Das Land hat bei der Planung einer neuen Hochbrücke nach langer Abwägung der Variante 4 den Vorzug gegeben. Diese würde bei Abriss des Gebäudes über das Wismaria-Areal verlaufen. Eventuell muss das Vorhaben nun neu geplant werden. Daneben hat das Land auch die Variante 3 für einen Neubau in Betracht gezogen. In dem Fall würde das Gebäude stehen bleiben, weil die Brücke weiter südlich verläuft.

Im Zuge der Vorplanung wurden Kosten von 21,7 Millionen Euro für die Vorzugsvariante 4 berechnet. Variante 3 würde wegen der längeren Brücke teurer werden, so das Ministerium, das Anfang des Jahres auf OZ-Anfrage mitteilte: „Um die Entwurfsplanung fortzuführen, sind jetzt die konkreten Absichten des Eigentümers des Wismaria-Gebäudes sowie die Planungen der Stadt Wismar dazu aufzuklären.“

Sperrung der Landesstraße

Das Planfeststellungsverfahren soll eigentlich 2021 beginnen. „Der Bau kann erst erfolgen, wenn für die Maßnahme Baurecht in Form eines Planfeststellungsbeschlusses vorliegt“, so das Ministerium. Die jetzige Hochbrücke aus dem Jahr 1970 ist marode und muss ersetzt werden. Das Land geht von einer Bauzeit von drei Jahren und einer zeitweisen Sperrung der Landesstraße aus.

Im Fall einer Trogvariante sei von einer mehrjährigen Vollsperrung auszugehen. Stadt und Land sind der Meinung, dass eine Brücke nicht einer Entwicklung des Quartiers im Wege steht.

Von Heiko Hoffmann