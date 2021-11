Geimpft, genesen, getestet, genervt: 2G oder 3G in Wismarer Restaurants?

Wismar

„Es ist eine Frechheit, die Impfquote auf den Rücken der Gastronomen erhöhen zu wollen!“ Anne-Kathrin Werth spricht vielen Kolleginnen und Kollegen aus den Wismarer Hotels, Restaurants, Cafés und Kneipen aus der Seele. Dort gilt überall derzeit 3G, die Gäste müssen nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder frisch (negativ) getestet wurden. Und die Gastronomen müssen das kontrollieren.

Großer Mehraufwand für Wismarer Gastronomen

Anne-Kathrin Werth und ihr Team kontrollieren geduldig und charmant. Der Mehraufwand in Zeiten knappen Personals ist enorm. Und sie müssen konsequent sein: Wer den Nachweis vergessen hat, wird freundlich nach draußen gebeten und geht mit knurrendem Magen nach Hause. Eine unangenehme Situation, für beide Seiten.

Anne-Kathrin Werth erzählt, dass die Gäste auch meist sehr freundlich und verständnisvoll sind. Anders ist es, wenn zum Beispiel eine Familie mit kleinem Kind nicht rein darf, weil das Kind noch nicht geimpft ist und keinen aktuellen Negativtest hat.

Svenja Preuss, Vorsitzende des Dehoga-Regionalverbandes Wismar und Chefin im Hotel „Alter Speicher“ in der Bohrstraße, erzählt, es kommen weniger Spontangäste ins Restaurant. „Es ist wie bei der Maske, die Menschen haben sich dran gewöhnt und machen mit, aber eigentlich haben sie keine Lust mehr drauf.“ Die meisten Gäste reservieren vorher. „Das Spontane ist weg. Die Leute sind verunsichert.“ Und es gibt auch Kollegen, die arbeiten nur noch mit Reservierungen. Auch sie muss mitunter Gäste wegschicken, die „kein G“ nachweisen können. „Wir haben immer das Hausrecht.“

Schwarze Schafe gibt’s auch beim Corona-Test

„Ich habe aber auch schon bei Kollegen gemerkt, dass überhaupt nicht gefragt wird, ob man geimpft, genesen oder getestet ist“, erzählt die Gastronomin. Die Kontrolle ist Pflicht. „Der Endverbraucher nimmt es der Branche übel, obwohl die meisten geimpft sind!“

Sie warnt: „Es gibt den Hinweis vom Bundesverband, dass über Winter mehr kontrolliert werden wird. Es gibt ja einen richtigen Bußgeldkatalog“, erzählt Svenja Preuss. Erst wird verwarnt, dann wird es teuer. „Wir rechnen mit Kontrollen. Ich sag auch allen Kollegen und Mitarbeitern, dass sie mit dem Thema nicht schludrig umgehen sollen.“

Die Ordnungsämter der Stadt und auch das Gesundheitsamt des Landkreises wären für potenzielle Kontrollen zuständig. Marco Trunk von der Pressestelle der Stadt informiert: „Es wird anlassbezogen kontrolliert, also wenn wir Hinweise bekommen, dass in einem Betrieb die Vorschriften nicht eingehalten werden, wird da auch kontrolliert.“ Ob jemand sein Lieblingsrestaurant oder seine Stammkneipe so verpfeift?

2G für Weihnachten?

Das Thema 2G bewegt derzeit viele Gastronomen. Wenn sie ganz konsequent nur noch Geimpfte oder Genesene reinlassen, fallen viele Vorschriften weg. „Dann brauche ich die 1,50 Meter Abstand nicht mehr einhalten“, erklärt Anne-Kathrin Werth. Sie überlegt, ob sie 2G für die Feiertage anmeldet. „Wir haben jetzt schon so viele Vorreservierungen für die Weihnachtszeit.“ 30 Prozent mehr Gäste würden dann in ihr Restaurant dürfen – das macht sich bemerkbar. Im aktuellen Spielplan des Wismarer Theaters sind viele 2G-Veranstaltungen ausgewiesen.

Svenja Preuss kann Kollegen verstehen, die jetzt auf 2G setzen. „Man braucht dann keine Masken und keinen Abstand mehr. Das ist schon ein Zugewinn, man muss abwägen, wie viele ungeimpfte Gäste man sonst hat.“ Sie würde sich aber nicht für das 2G-Modell entscheiden: „Ich finde es nicht richtig, auf die Menschen Druck auszuüben. Es ist nicht meine Aufgabe, mich als Buhmann hinzustellen, du musst dich jetzt impfen lassen!“

„Es steht alles auf der Kippe!“

Denn die 2G-Pficht gilt natürlich auch für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen, nicht nur für Gäste. „Es hat mich nicht zu interessieren als Chef, ob jemand sich impfen lassen will oder nicht“, kommentiert Svenja Preuss. „Aber wir stehen jetzt vor der Entscheidung, was wir Weihnachten und Silvester machen.“ Fest steht, mit 3G und der dann noch geltenden Abstandsregel hat die Gastronomin kaum eine Chance, ihre beliebten Veranstaltungen zu den Feiertagen wie gewohnt durchzuführen.

„Es steht alles auf der Kippe! Mitte November müssen wir entscheiden, was wir Weihnachten machen oder ob wir alles absagen. Diese Regeln beeinflussen unser Leben ganz schön stark!“ Egal ob 2G oder 3G, sie wirbt um Verständnis für die Situation der Gastronomen: „Wir haben uns den Quatsch ja nicht ausgedacht!“ Aktuell kennt sie keinen Kollegen in Wismar, der auf 2G setzt. Im Rostocker Ikea gilt aber beispielsweise 2G, während in anderen Fast-Food-Restaurants überhaupt nicht kontrolliert wird.

Von Nicole Hollatz