Geld aus Brüssel für Skulpturenweg am Salzhaff 

Freude im Verein Meerkultur in Stove. Sein geplanter Skulpturenweg am Salzhaff wird finanziell gefördert. Aus dem Leader-Programm stellen die Europäische Union und das Land Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 73 177,90 Euro bereit. Den entsprechenden Zuwendungsbescheid hat die Vereinsvorsitzende dankbar entgegengenommen. „Wir werden jetzt alle Partner anschreiben und eine Arbeitsgruppe zusammenstellen, die das Vorhaben begleitet“, kündigte Ida Schillen an.

Ein langer Rundweg oder fünf kürzere Abschnitte

In der reizvollen Landschaft im nahen Hinterland des Salzhaffs soll möglichst bis Ende nächsten Jahres ein Skulpturenweg mit zehn künstlerischen Objekten entstehen. Es handelt sich um vorhandene Wege, die auf einer Strecke von 15 Kilometern sieben Dörfer in vier Gemeinden verbinden. „Wir wollen die zum Teil unbefestigten, asphaltierten oder Schotterwege als Rundweg ausweisen. Er soll Einheimische und Gäste zu Begegnungen, Wanderungen, Rad- und Reittouren einladen“, informierte Ida Schillen über das Vorhaben. Wem 15 Kilometer zu lang sind, kann einen von fünf kürzeren Rundwegen nutzen. Je nach Kondition, Laune oder verfügbarer Zeit können die Abschnitte erkundet werden.

Die Weidenallee von Stove nach Niendorf ist Teil des geplanten Skulpturenweges. Quelle: Haike Werfel

Ausgangspunkt für den Rundweg wird der Parkplatz an der Stover Holländer-Windmühle sein. Von dort führt die Strecke über die Dörfer Niendorf, Alt Bukow, Vogelsang, Lischow, Friedrichsdorf und Dreveskirchen zurück nach Stove. An zehn markanten Standorten – beispielsweise auf dem Rastplatz in Lischow, der Oase der Ruhe – werden Skulpturen, Infotafeln und Bänke aufgestellt. Sie laden zum Ausruhen, Verweilen und Genießen wundervoller Ausblicke in die Landschaft ein. Die Gemeinden Boiensdorf, Blowatz, Neuburg und Alt Bukow stellen dafür öffentliche Flächen zur Verfügung.

Acht dieser Stationen befinden sich auf dem Territorium des Landkreises Nordwestmecklenburg, zwei im Landkreis Rostock. Es handelt sich also um ein gebietsübergreifendes Kooperationsprojekt, dem die beiden lokalen Leader-Aktionsgruppen Westmecklenburgische Ostseeküste (WMO) und Ostsee-DBR zugestimmt haben. Erstere fördert den Skulpturenweg mit 58 160 Euro, Letztere mit 15 017,90 Euro. „Das Vorhaben verbindet beide Leader-Regionen. Das ist ganz im Sinne der Europäischen Kommission. Sie möchte, dass in Europa zusammengearbeitet wird“, sagte Erich Reppenhagen von der Aktionsgruppe WMO und fügte hinzu: „Leader lebt von der Vernetzung in der Region.“

Aktionsgruppen unterstützen Kunst im öffentlichen Raum

Sein Kollege aus Bad Doberan, Olaf Pommeranz, betonte zudem, dass beiden Aktionsgruppen die Kultur am Herzen liegt. Beide Regionalmanager brachten dem Verein Meerkultur als Projektträger auch zwei witterungsbeständige Förderschilder mit. Die Menschen sollen schließlich sehen, dass das Geld für den Skulpturenweg vor allem von der Europäischen Union stammt. 90 Prozent der Förderung kommen aus Brüssel, zehn Prozent vom Land MV. Der Verein hat noch 25 512 Euro selbst aufzubringen.

Er hat inzwischen vier Künstler, drei aus der Region und einen aus Sachsen, aufgefordert, Skulpturen zu entwerfen. Sie sollen nach thematischen Schwerpunkten gestaltet werden. „Die Künstler werden Ende Januar ihre Ideen präsentieren“, berichtete Ida Schillen. Das Material der Kunstobjekte sei offen, es soll aber verletzungsfrei, pflegeleicht, witterungsbeständig und möglichst vandalensicher sein.

