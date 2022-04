Gemeinde Benz bei Wismar: So profitieren Einwohner vom Solarpark an der Bahntrasse

Kalsow

Auf einer etwa 300 Hektar großen Ackerfläche nördlich der Bahnstrecke Wismar–Rostock bei Kalsow soll im Herbst eine Photovoltaikanlage entstehen. Die Gemeinde Benz hat bei diesem PV-Projekt nicht nur die Planungshoheit. Sie ist auch zu 33 Prozent an dem Solarpark beteiligt.

Gemeinde kann rund 40000 Euro pro Jahr erzielen

„Wir sind uns als junge Gemeindevertretung unserer Verantwortung bewusst, nachhaltige Energieprojekte zu fördern“, sagt Bürgermeister Dietmar Hocke. Durch ihre Beteiligung an dem Solarpark erhält sie eine Vergütung für die Einspeisung des grünen Stroms ins öffentliche Netz. Die geplante 20-Megawatt-Anlage wird jährlich rund 20 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren. Die Umlage laut dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) beträgt 0,02 Prozent. Also wird die Gemeinde Benz jährlich rund 40 000 Euro aus dem Solarpark erzielen. „Eine reale Wertschöpfung für die Kommune“, sagt der Bürgermeister. Denn das Geld fließe beispielsweise in den geplanten Bau des Feuerwehr-Gemeinde-Zentrums, von Spielplätzen und die Sanierung von Straßen.

Baubeginn für Solarpark soll ab Herbst sein

Er rechnet mit der Baureife der Fläche für den Herbst. Alle Stellungnahmen zum Bauvorhaben waren bislang positiv. Jetzt wartet die Gemeinde seit anderthalb Monaten auf eine Antwort aus dem Schweriner Wirtschaftsministerium. „Nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz des Bundes sind Solaranlagen 200 Meter entlang der Bahntrasse förderfähig. Das Landesgesetz erlaubt nur 110 Meter, weil MV seine Gesetzgebung bislang nicht angepasst hat. Deshalb haben wir einen Antrag auf ein Zielabweichungsverfahren gestellt, um auch die restlichen 90 Meter bebauen zu können“, erläutert Dietmar Hocke.

Solarpark sollte nicht auf Acker entstehen

Als Landwirt, der im besagten Areal Ackerbau betreibt, ist er neben der Gemeinde und einer Projektentwicklungsfirma einer der drei Gesellschafter des künftigen Solarparks. Andere Landeigentümer beteiligen sich nicht. „Die Ackerfläche ist ökologisch nicht wertvoll, weil sie zu DDR-Zeiten extrem melioriert wurde“, erläutert Hocke. „Es gibt hier auch keine Sölle, Hecken und Gräben. Außerdem stehen in dem Bereich Windenergieanlagen.“ Das Vorhaben entspricht den Grundsätzen der Energiepolitik des Landes und des Bundes, für Solaranlagen geeignete vorbelastete Flächen wie etwa entlang von Bahnlinien oder Autobahnen zu nutzen.

Dennoch wollte die Gemeinde ursprünglich keinen Solarpark auf einer Ackerfläche errichten, weil sie für die Lebensmittelproduktion wichtig ist. Durch die geopolitischen Entwicklungen mit dem Krieg in der Ukraine wird sich die Lebensmittelversorgung vor allem in afrikanischen Ländern erheblich verschärfen.

PV-Anlage war ursprünglich in Kieskuhle geplant

„Unsere Idee vor zwei Jahren war, die Kieskuhle in Goldebee für eine Solaranlage zu nutzen. Von den dafür erforderlichen 15 Hektar gehören einige Flächen auch der Gemeinde. Die Genehmigung wurde uns aber durch die untere Umweltbehörde beim Landkreis versagt, weil in der Kieskuhle das schützenswerte Silbergras wächst“, berichtet der Bürgermeister. Er ist überzeugt, das Silbergras hätte sich nach dem Aufbau der PV-Anlage wieder etabliert. Daher wünscht er sich bei solchen Entscheidungen künftig mehr Spielraum.

Die jetzt ausgewählte Ackerfläche an der Bahntrasse soll nach Planung der Gemeinde zeitlich begrenzt zur Erzeugung regenerativer Energie genutzt werden und anschließend für die Landwirtschaft wieder zur Verfügung stehen.

Einwohner können finanziell profitieren

Mit der BS Windertrag GmbH als Projektentwickler, der seinen Sitz in Berlin und Rostock hat, habe die Gemeinde laut Hocke einen Partner gefunden, der seine Unternehmensstruktur am transparentesten von drei infrage kommenden Firmen dargestellt, die kommunale Beteiligung und die Möglichkeit der Bürgerbeteiligung problemlos akzeptiert habe. Denn Einwohner sollen über einen Sparbrief an der PV-Anlage beteiligt werden. „Wir wollen den Bürgern einen Anreiz schaffen, ihr Erspartes gesichert und garantiert mit Zinsen anzulegen“, sagt Dietmar Hocke.

Er sieht sich als Unternehmer für die Gemeinde, der den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreibt. Als Landwirt betreibt er selbst eine Biogasanlage, drei Windkraftanlagen und eine PV-Anlage auf dem Dach seines Landwirtschaftsbetriebes. Insgesamt werden aktuell 37 Millionen Kilowattstunden (kWh) grüner Strom jährlich in der Gemeinde Benz produziert – durch Photovoltaikanlagen auf Dächern rund eine Million, durch zwei Biogasanlagen rund sechs Millionen, durch acht Windenergieanlagen rund 30 Millionen.

Stromversorgung für 50 000 Einwohner

Mit den 20 Millionen kWh durch den Solarpark werden es 57 Millionen kWh oder 57 Gigawattstunden sein. „Wenn ein Dreipersonenhaushalt etwa 3500 Kilowattstunden Energie im Jahr verbraucht, dann kann unsere Gemeinde mit ihrem Energiemix gut 16 000 Haushalte oder rund 50 000 Einwohner versorgen“, rechnet Dietmar Hocke vor. Das sind alle 6000 Einwohner im Amtsbereich Neuburg und alle rund 44 000 in der Hansestadt Wismar. „Die Gemeinde Benz hat ihre Hausaufgaben gemacht“, findet ihr Bürgermeister. „Wenn wir erneuerbare Energien produzieren, dann muss kein teures Gas aus Russland gekauft werden.“

Von Haike Werfel