Die alte Gemeindebaracke in Benz hat ausgedient. Sie soll durch ein Dorfgemeinschaftshaus ersetzt werden. Die Gemeindevertreter sind sich einig, die Planung für den Neubau in diesem Jahr auf den Weg zu bringen. Der wird nach ersten Schätzungen mindestens eine Million Euro kosten.

Ein neues Haus für die Dorfgemeinschaft und Feuerwehr

Vorgesehen ist, das Dorfgemeinschaftshaus neben der alten Baracke zu errichten. Es soll einerseits eine Begegnungsstätte für die Einwohner und Vereine in der Gemeinde Benz werden. Andererseits will die Gemeinde hier das neue Domizil für ihre freiwillige Feuerwehr schaffen. Sie benötigt ein modernes Gerätehaus. „Wir wollen ein Gebäude für mehrere Nutzungen bauen – für die Gemeinde, den Sport und die Feuerwehr“, erläutert Bürgermeister Dietmar Hocke. „Das Dorfgemeinschaftshaus wird an unser ökologisches Heizsystem angeschlossen. So nutzen wir diesen Synergieeffekt. Das wäre mit zwei Gebäuden an zwei verschiedenen Standorten nicht machbar.“

Gemeindebaracke wird weiterhin vom Sportverein genutzt

In der Begegnungsstätte können die Senioren zusammenkommen, die Männer sich zum Preisskat treffen und die Frauen zum Rommé. Die Frauensportgruppe wird in dem Neubau bessere Trainingsbedingungen erhalten.

„Es freut mich sehr, dass es in unserer kleinen Gemeinde so viele Freizeitangebote gibt“, lobt Hocke die Initiativen der Ehrenamtlichen. „Wir haben eine aktive freiwillige Feuerwehr, den Sportverein Zetor Benz und einen Reiterhof. Beide sind auch über unsere Gemeindegrenzen hinaus bekannt.“

Die alte Gemeindebaracke bleibt erhalten und soll weiterhin vom Sportverein genutzt werden. Sie ist mit Umkleide- und Duschkabinen für zwei Mannschaften ausgestattet. Die werden gebraucht, wenn Zetor Benz eine Gästemannschaft zum Fußballspiel empfängt.

Feuerwehr erhält zeitgemäßes Gerätehaus

Das jetzige Feuerwehrgerätehaus ist nicht mehr zeitgemäß. „Dreißig Jahre wurde nicht groß investiert, deshalb wird es jetzt Zeit“, erklärt der Bürgermeister. Die ehrenamtlichen Brandschützer und Retter sollen bessere Bedingungen erhalten, wenn sie ihre Freizeit für die Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Während der Neubau entsteht, bleibt die Feuerwehr am jetzigen Standort einsatzbereit. Auch das spielte bei der Idee, ein kombiniertes Feuerwehr-Dorfgemeinschaftshaus zu errichten, eine Rolle.

Aber nicht nur eine neue Immobilie, sondern auch ein neues Löschfahrzeug benötigt die Feuerwehr. Das jetzige ist seit 33 Jahren in Betrieb. Für beide Investitionen gibt es Fördertöpfe. Deshalb will die Gemeinde entsprechende Anträge auf finanzielle Unterstützung stellen.

Gemeinde will den Investitionsstau abbauen

Die Gemeindevertreter haben für ihre Vorhaben die Weichen gestellt und einen Doppelhaushalt für die Jahre 2021 und 2022 verabschiedet. „Wir verfügen über hohe Rücklagen, haben aber einen großen Investitionsstau“, erklärt der Bürgermeister. „Deshalb haben wir uns überlegt, wie wir unsere Gemeinde im Sinne der Einwohner entwickeln können, wo wir infrastrukturell und im sozialen Bereich investieren müssen, damit wir unsere Dörfer lebenswert und attraktiv gestalten.“

In diesem Jahr wollen die Gemeindevertreter 20 000 Euro für freiwillige Leistungen ausgeben. Damit unterstützen sie den Sport, die Seniorenarbeit, Veranstaltungen und – so es die Corona-Pandemie zulässt – eine 700-Jahr-Feier in Goldebee.

Außer Windkraft soll nun Solarpark Einnahmen bringen

Neben Schlüsselzuweisungen und der Infrastrukturpauschale vom Land fließen in Benz vor allem Einnahmen aus Steuern in die Gemeindekasse. „Wir erzielen viele Steuern im Bereich der Windenergie, haben zudem hohe Pachteinnahmen, weil eine Windkraftanlage auf Gemeindeland steht“, erläutert Dietmar Hocke. Als nächstes strebt die Gemeinde einen kommunalen Solarpark an, den sie gemeinsam mit einem Investor errichten möchte. „Wir loten gerade aus, welche Flächen potenziell infrage kommen.“

Wegen ihrer Teilhabe am Solarpark wird die Gemeinde zusätzliche Einnahmen erzielen. „Wir wollen langfristig nachhaltig wirtschaften, damit wir leistungsfähig bleiben“, erklärt der Bürgermeister die Maxime. „Der wirtschaftliche Erfolg der Gemeinde kommt letztlich allen Bürgern zugute.“

Von Haike Werfel