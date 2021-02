Benz

Raus aufs Land und im Grünen wohnen. Diesen Wunsch wollen sich immer mehr Städter erfüllen. Dietmar Hocke, Bürgermeister der Gemeinde Benz östlich von Wismar, bekommt regelmäßig Anfragen von Bauinteressenten.

„Oftmals sind es Angehörige von Einwohnern, die es aus anderen Bundesländern zurück in ihr Heimatdorf zieht“, weiß Dietmar Hocke, „auch vor dem Hintergrund, dass ihre Eltern im Alter Unterstützung benötigen.“ Oder es sind Paare, die für sich und ihre Kinder ein gesundes Leben auf dem Land wollen. Aber auch Frührentner oder Pensionäre aus Süddeutschland interessieren sich für Bauland, um ihren Traum vom eigenen Heim hier zu verwirklichen, weil in ihrer Heimat die Preise dafür um ein Vielfaches höher sind. Die Nähe zur Ostsee spiele ebenfalls häufig eine Rolle.

Anzeige

Vier Bauanträge gerade bewilligt

"Wir haben noch Potenzial und dürfen Bauplätze ausweisen." Dietmar Hocke, Bürgermeister der Gemeine Benz Quelle: Andreas Manthey

In ihrer jüngsten Sitzung haben die Gemeindevertreter gerade vier Bauanträgen zugestimmt. Die Interessenten wollen sich in den Ortsteilen Gamehl, Benz und Kalsow ansiedeln. „Wir haben die Autobahn vor der Haustür, es gibt einen Radweg entlang der Bundesstraße 105 nach Wismar und in Neuburg befinden sich eine Kita, eine Schule und ein Arzt“, zählt der Bürgermeister Vorzüge der Lage seiner Gemeinde auf. „Das nahende schnelle Internet ermöglicht außerdem, zu Hause zu arbeiten, so dass man vielleicht nur zwei-, dreimal pro Woche in die Firma fahren muss.“

Die Gemeinde Benz möchte Bauwilligen gerne Grundstücke anbieten. „Wir haben noch Potenzial“, sagt Dietmar Hocke mit Blick auf die Raumordnungsplanung. „Es gab in den vergangenen Jahren wenig Zuzug.“ Allerdings sind die kommunalen Flächen begrenzt. Die Gemeinde sei daher auf das Wohlwollen der privaten Grundstückseigentümer angewiesen, ihre freien Flächen zur Verfügung zu stellen.

B-Plan in Kalsow soll Baurecht schaffen

In Kalsow wird derzeit ein Bebauungsplan aufgestellt. Er soll die Wohnbebauung auf drei Grundstücken ermöglichen. „Potenzial hätte das Areal für sieben Bauplätze“, informiert der Bürgermeister. „Aber wir wollen die Bauherren finanziell an der Planung beteiligen. Teilweise stößt das leider auf wenig Verständnis. Doch als Gemeindevertreter sind wir verpflichtet, zum Wohle der Kommune zu entscheiden und nicht einzelne Grundstückseigentümer zu fördern.“

Auch in Warkstorf Potenzial für Baugrundstücke

So hoffen sie, dass es in Warkstorf besser gelingt, die Bewohner mit ins Boot zu holen, damit sie die Entwicklung des Dorfes unterstützen. Laut Bürgermeister sei der Bereich innerhalb der Ortslage entwicklungsfähig. Acht bis zehn Bauplätze könnte die Gemeinde hier schaffen.

Dazu würden zum einen ruinöse Schuppen und Baracken, die das Dorfbild verschandeln, verschwinden. Zum anderen müsste die Gemeinde in die Infrastruktur investieren, die bislang fehlt. Das heißt, sämtliche Versorgungsleitungen müssten verlegt und die Straße, die nur geschottert ist, erneuert werden. „Die Lebensbedingungen und das Wohnumfeld würde sich für die Einwohner erheblich verbessern“, erklärt Dietmar Hocke.

Gemeinde investiert auch in ihre drei Wohnblocks

Aber auch die drei Wohnblocks in Benz, die sich im Eigentum der Gemeinde befinden, hat sie in Sachen Wohnqualität im Blick. Fest steht, dass sie in diesem Jahr in Instandhaltungsmaßnahmen an den Häusern investieren will. Die Fassade soll saniert und freundlicher gestaltet werden. Verwaltet werden die insgesamt 38 Wohnungen von der Wohnungsbaugesellschaft mbH Neuburg. Nach Angaben von Geschäftsführerin Silke Block sind derzeit alle Wohnungen vermietet.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Gamehl wird Kinderspielplatz gebaut

Nachdem die Gemeinde in Benz, Goldebee und Kalsow Spielplätze für ihre jüngsten Bewohner geschaffen hat, soll in diesem Jahr auch im Ortsteil Gamehl ein Kinderspielplatz entstehen. Denn auch hier haben sich Familien niedergelassen und ihr eigenes Heim gebaut. Zudem ist vorgesehen, die Sitzgarnituren in allen Ortsteilen zu erneuern. Sie sind vor Jahren aufgestellt und im Laufe der Zeit marode und unansehnlich geworden.

Von Haike Werfel