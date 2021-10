Robertsdorf

Wenn man es so will, hat Tino Schmidt eine steile politische Karriere in der Gemeinde Blowatz hingelegt. Als SPD-Kandidat stellte er sich 2019 erstmals zur Kommunalwahl, wurde ins Gremium gewählt, zum Vorsitzenden des Ausschusses für Soziales, Schule, Jugend, Kultur und Sport ernannt und nun, zwei Jahre später, ist er bereits Bürgermeister.

Am vergangenen Sonntag, 26. September, wurde er zum Gemeindeoberhaupt gewählt, nachdem sein Vorgänger Tino Schomann (CDU) im Mai dieses Jahres Landrat wurde und das Bürgermeisteramt dadurch nicht mehr ausüben konnte. Zunächst übernahm dessen Stellvertreter Winfried Kauert die Geschäfte. Im November wird er sie an Tino Schmidt übergeben und rückt als sein Stellvertreter in die zweite Reihe.

„Tino Schomann hat viel erreicht“

Tino 2.0 in der Gemeinde Blowatz? „Ich trete in große Fußstapfen, das weiß ich. Tino Schomann hat viel erreicht in der Gemeinde, hat sie aufgewertet“, gibt Tino Schmidt zu und nennt unter anderem das Mehrgenerationenzentrum in Blowatz, das 2017 eingeweiht wurde. Und was ist der neue Tino für ein Typ? Am Ende soll es nur der Vorname sein, der gleich ist. Schließlich habe man immer die Bestrebungen, etwas anders zu machen als der Vorgänger. Er werde auf das Geschaffene aufbauen, aber will auch vieles neu anpacken.

Tino Schomann, ehemaliger Bürgermeister der Gemeinde Blowatz und heutiger Landrat von Nordwestmecklenburg. Quelle: dpa

„Ich möchte die Leute mitnehmen“

Im Wahlkampf warb er mit dem Slogan #schmidtmachtpolitik, aus dem sich – kürzt man einige Buchstaben heraus – das Wort „Mitmachpolitik“ basteln lässt. Und genau dafür steht er. „Ich möchte Politik für die Leute machen, sie mitnehmen und transparent wirken“, zählt der 44-Jährige, der in Wismar als Bundespolizist tätig ist, auf. „Ich stehe für mehr Miteinander. Zusammen lässt sich einfach mehr bewegen. Ob ich dem am Ende gewachsen bin, wird sich zeigen. Ich gebe jedenfalls mein Bestes.“

Zwei Konkurrenten hatte er am Sonntag: Martin Griechen (parteilos) und Jörg Schiller (Bürger für Blowatz). Seit neun Jahren gab es das erste Mal mehrere Bewerber. In der Vergangenheit trat Tino Schomann als Einzelkandidat an. Von 684 gültigen Stimmen konnte Tino Schmidt 386 für sich verbuchen, Martin Griechen wählten 189 Menschen und Jörg Schiller 109. Der große Vorsprung erfülle ihn zwar mit Stolz, aber der zweifache Vater ist auch ehrlich zu sich selbst: „Die Hälfte hat mich nicht gewählt. Die gilt es nun zu überzeugen.“ Drei Jahre hat er dafür Zeit, dann steht die nächste Kommunalwahl an. „Das ist keine Ewigkeit“, sagt er schmunzelnd.

Fünf Schwerpunkte auf der Agenda

Was hat er sich insbesondere vorgenommen? Fünf Schwerpunkte führt er ins Feld: Kita und Schule, Wohnbauentwicklung, Zusammenleben, Umwelt sowie Digitales Blowatz. Er ist bestrebt, die Kita und die Grundschule Dreveskirchen als kleine Schule auf dem Lande zu erhalten. Dafür wolle er alle Möglichkeiten zur Förderung der Wohnbauentwicklung ausschöpfen, um den Zuzug junger Familien zu ermöglichen und die Einwohnerzahl stabil zu halten.

Für die Umwelt und die Gemeinschaft möchte er zudem einen „Die-Gemeinde-räumt-auf-Tag“ ins Leben rufen. „Ich jogge viel und sehe, dass unsere Straßengräben nicht sauber sind. Es wäre ein Tag, an dem viele Vereine und Einwohner teilnehmen können.“ Auch eine Sammelstelle für die legale Entsorgung von Grünschnitt steht auf seiner Agenda. „Die Bürger unserer neun Dörfer müssen jetzt zur Deponie nach Neu Degtow oder nach Müggenburg fahren. Das ist ökologisch nicht sinnvoll“, erklärt er.

Sein größter Traum wäre ein Jugendclub. „Wenn wir ehrlich sind, ist für Jugendliche in der Gemeinde nicht viel vorhanden“, sagt er. Und wenn die nichts zu tun haben – das weiß er als Bundespolizist, als Vater „und ich war ja auch selbst mal Jugendlicher“ – machen sie Blödsinn.

Ein Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern rangiert gerade Container aus und bietet die zum Verkauf. „Das wäre eine Übergangslösung. Geklärt werden müssen nun nur die Finanzierung und der Standort.“ Für die Senioren der Gemeinde will er schon bald tätig werden. „Ich hoffe auf eine Weihnachtsfeier mit Eierlikör und Torte“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

In der Gemeinde aufgewachsen

Die Gemeinde kennt Tino Schmidt wie seine eigene Westentasche. In Boiensdorf aufwachsen, zog es ihn später nach Lübeck und Hamburg. „Durch die Arbeit als Bundespolizist bin ich nicht sesshaft geworden“, sagt er. Das hat sich mit seiner Frau, die ebenfalls bei der Bundespolizei beschäftigt ist, geändert. Mit ihr zog es ihn 2014 wieder zurück nach Nordwestmecklenburg. In Robertsdorf bauten sie ein Haus.

Alsbald trat er in die SPD ein. „Viele haben mich belächelt, weil die SPD zu der Zeit nicht gut dastand. Aber ich bin sozial eingestellt und durch Hamburg geprägt gewesen. Mit der Partei kann ich mich am ehesten identifizieren“, begründet er seine Wahl. Den Sozialausschuss in der Gemeinde Blowatz bezeichnet er als sein „Baby“. „Wir waren ein super Team“, lobt er.

Ob Filmnachmittage für Kinder oder Seniorenkaffeerunden – gemeinsam hätten sie vieles auf die Beine gestellt. Auch das Vereinsleben sei vorangetrieben worden. „Wir haben vieles zu bieten. Ein Dank an alle, die sich ehrenamtlich engagieren und als Bindeglied und Global Player agieren!“ Im Ausschuss kann er nun nicht mehr als Vorsitzender agieren. Da er 2019 als Einzelkandidat der SPD antrat, hat er keinen Nachrücker. „Dadurch sind wir jetzt leider nur neun statt elf Gemeindevertreter.“

Nicht mit dem Erfolg gerechnet

Es gab nicht nur positive Worte im Freundeskreis, als er bekannt gab, als Bürgermeister zu kandidieren. Sein jüngstes Kind ist drei Monate alt, er könne es nicht allen recht machen und nicht immer Ja sagen, zählt er einige ihm entgegengebrachte Argumente auf. „Aber ich wollte es ausprobieren. Ich habe auch nicht mit solch einem Erfolg gerechnet“, gibt er zu.

Und wie sieht der nächste Schritt aus? Landrat Tino 2.0? Schmidt lacht und schüttelt den Kopf. Der neue Landrat Tino Schomann wohne bei ihm im Dorf und er sehe, dass sein Auto kaum vor der Tür steht. „Nein, ich möchte nur für die Gemeinde und unsere Einwohner da sein.“ So steil muss die Karriere dann doch nicht sein.

Von Jana Franke