Alleinunternehmer Michael Bosold hat in den Monaten Mai bis Juli im Schnitt 45 Prozent weniger Umsatz gemacht. Bei der Corona-Soforthilfe ging er leer aus. Denn als Solo-Selbstständiger hat er keine laufenden Betriebskosten etwa für Miete, Kredite oder Leasingraten.

„Ich möchte nicht jammern, davon wird es nicht besser“, schreibt er bei Facebook. „Aber jetzt hat die Gemeinde auch noch den Hebesatz für die Gewerbesteuer erhöht. Ist das der richtige Weg, den Firmen noch mehr abzuziehen, um ihren Haushalt zu verbessern?“ Der selbstständige Großküchentechniker aus Groß Krankow befürchtet: „So werden noch mehr Firmen pleitegehen und sie (die Gemeinde) hat am Ende noch weniger Geld.“

Neue Steuerhebesätze gelten rückwirkend

Bobitz’ Gemeindevertreter haben am 23. Juni neue Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer der Gemeinde Bobitz, zu der Groß Krankow gehört, mehrheitlich beschlossen. Für die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Flächen steigt der Hebesatz von bisher 310 auf 365 Prozent, für die Grundsteuer B für Grundstücke von 400 auf 420 und für die Gewerbesteuer von 350 auf 380. Diese Hebesätze gelten rückwirkend ab dem 1. Januar 2020. Damit erzielt die Gemeinde insgesamt 36 800 Euro mehr Einnahmen. Bei der Gewerbesteuer sind es 13 700 Euro zusätzlich.

Kämmerin: Hebesatz für Firmen unschädlich

Mit dem Beschluss folgten die Gemeindevertreter dem Vorschlag der Kämmerei im Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen. Sie sei tatsächlich über die Eindeutigkeit überrascht gewesen, gesteht Leiterin Christine Kupsch, denn es handele sich schon um eine enorme Anhebung der Hebesätze. Für die meisten Gewerbetreibenden sei sie allerdings nicht spürbar. „Bis zu 380 Prozent ist der Hebesatz für Firmen eigentlich unschädlich. Das heißt, die jetzige Erhöhung wird innerhalb der Steuerpflicht verrechnet“, gibt die Kämmerin die Erläuterung eines Steuerberaters wieder. „Danach zahlen die Gewerbetreibenden zwar mehr Steuern an die Gemeinde, aber weniger ans Finanzamt.“

Nur 50 von 137 Gewerbetreibenden zahlen Steuern

Von den 137 Gewerbetreibenden, die zum 31. Dezember 2019 in der Gemeinde Bobitz registriert waren, entrichten laut Christine Kupsch nur 50 Gewerbesteuern. Mit 42 zahle der Großteil von ihnen bis zu maximal 10 000 Euro im Jahr. Lediglich acht Firmen würden zwischen 10 000 und 100 000 Euro Gewerbesteuern entrichten. Für dieses Jahr hat die Kämmerei mit 160 000 Euro als Gesamtbetrag von allen 50 Gewerbetreibenden im Haushalt eingeplant. „Das ist nicht viel für eine Großgemeinde wie Bobitz“, wertet die Amtsleiterin für Finanzen.

Die Gemeinde ist hoch verschuldet. Die vorläufige Finanzrechnung der Kämmerei weist zum 31. Dezember 2019 ein Defizit von rund 1,7 Millionen Euro auf. Mit einer Finanzierungshilfe des Landes in Höhe von 523 584 Euro hat die Gemeinde ihren Schuldenberg auf rund 1,18 Millionen Euro abtragen können. Aus eigener Kraft wird sie es aber nicht schaffen, weitere Schulden abzubauen. Ihr Manko: „In der flächenmäßig großen Gemeinde leben nicht so viele Einwohner, so dass sie mit Einnahmen rechnen kann“, erläutert Kämmerin Christine Kupsch.

Land will Gemeinden in zehn Jahren entschulden

Das neue Finanzausgleichsgesetz ermöglicht der Gemeinde Bobitz im kommenden Jahr erneut Geld aus dem Entschuldungsfonds des Landes zu erhalten. Dafür hat sie zwei Bedingungen zu erfüllen: Sie muss erstens seit mindestens drei Jahren keinen ausgeglichenen Haushalt haben. Das ist in Bobitz der Fall.

Zweitens müssen ihre Steuerhebesätze mindestens 20 Prozentpunkte über dem Landesdurchschnitt von Gemeinden ihrer Größe liegen. Diese Voraussetzung war bislang nicht erfüllt. Deshalb hat die Gemeindevertretung angesichts der hohen Verschuldung die Realsteuerhebesätze angepasst. Das musste bis Ende Juni erfolgen.

Das Land will zwar die Gemeinden peu à peu in den nächsten zehn Jahren entschulden. Die Bedingungen, die es aber stelle, hätten für einen Aufschrei gesorgt. „20 Prozentpunkte höhere Hebesätze als der Durchschnitt – das ist schon ziemlich krass“, meint Finanzexpertin Kupsch. Hier müsse das Land zurückrudern, so der allgemeine Tenor.

