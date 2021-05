Hohenkirchen

Vom Auto aufs umweltfreundliche Fahrrad umsteigen. Die Gemeinde Hohenkirchen will ihr Radwegenetz ausbauen und setzt darauf, dass dann mehr Menschen im Alltag in die Pedale treten. Genau das ist es, was die Landesregierung finanziell unterstützt. Mit einem Zuschuss fördert sie den Aus- und Neubau von Radwegen für den Alltagsradverkehr. Knapp 26 Millionen Euro sollen dafür in den Jahren 2020 bis 2023 in Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung stehen. Touristen können aber die neuen Trassen durchaus mitnutzen.

Zunächst wird übergemeindliches Radwegekonzept erstellt

"Es geht darum, Verbindungen zwischen den Dörfern zu schaffen, so dass es für die Einwohner möglich wird, mit dem Fahrrad dorthin zu kommen." Jan van Leeuwen, Bürgermeister Quelle: Juliane Schultz

Weil der Ausbau nur dann sinnvoll ist, wenn der Radweg nicht an der Gemeindegrenze endet, will Hohenkirchen zunächst ein übergemeindliches Radwegekonzept erstellen. Es ist die Voraussetzung für die Förderung. Soll Landesgeld in den Ausbau der Radwege fließen, müssen diese Bestandteil eines integrierten Verkehrskonzeptes oder zumindest eines Radnetzes sein. Dann ist ein Zuschuss von 20 000 Euro fürs Konzept möglich.

„Wir haben mit der Verwaltungsgemeinschaft Grevesmühlen begonnen, das Vorhaben zu überlegen und nach Wegeführungen geschaut, die man ausbauen könnte. Es geht darum, Verbindungen zwischen den Dörfern zu schaffen, so dass es für die Einwohner möglich wird, mit dem Fahrrad dorthin zu kommen“, erklärt Jan van Leeuwen. „Die Trassen müssen geeignet sein, für den Alltagsverkehr genutzt zu werden.“

Wenn Förderrichtlinie vorliegt, wird Antrag gestellt

Hohenkirchen wird jetzt ein Gesamtkonzept für sechs Gemeinden erarbeiten und dafür den Förderantrag stellen. Wie der Bürgermeister berichtet, gibt es noch keine Förderrichtlinie. „Wir wollen aber vorbereitet sein.“ Immerhin sei es ein sehr enges Zeitfenster, bis Ende 2023 den Ausbau der Radwege zu planen, eventuell Landerwerb zu tätigen, Bauleistungen auszuschreiben, die Trassen zu bauen und die Fördermittel abzurechnen.

Die Verwaltung des Amtes Klützer Winkel empfiehlt daher, eine Förderung nur für solche Radwege zu beantragen, die zügig umsetzbar sind. Das bedeutet, für die betreffenden Trassen sollte die Planung bereits vorliegen, die Finanzierung gesichert und kein Grunderwerb nötig sein. Außerdem sollten keine oder nur wenige Naturschutzbelange berücksichtigt werden müssen.

Diese Radwegeverbindungen sollen entstehen

Auf dem Gesamtkonzept aufbauend, soll dann geprüft werden, ob die Gemeinde Hohenkirchen den Ausbau folgender sechs übergemeindlicher Radwege in Richtung Grevesmühlen beziehungsweise Gägelow bis Ende 2023 realisieren kann: von Wohlenhagen nach Bössow, von Wahrstorf nach Niendorf sowie von Wahrstorf nach Hoikendorf, von Manderow nach Hoikendorf, von Neu Jassewitz nach Weitendorf zum Kunstweg und von Wohlenhagen nach Wohlenberg. Für diese sechs Radwege, so der Beschluss der Gemeindevertreter, sollen Fördermittel beantragt werden.

Land signalisiert 80-prozentige Förderung

Die meisten Wege sind im Eigentum der Gemeinde. Das hat der Bürgermeister bereits überprüft. „Wir müssten also relativ wenig Grunderwerb tätigen.“ Für die Trasse von Wohlenhagen nach Bössow liege sogar schon die technische Planung vor, ist van Leeuwen sicher. „Grundsätzlich beschäftigt sich die Gemeinde sehr intensiv mit den Wegen und will sie verbessern. Jede Chance dazu nutzen wir.“

Laut Amtsverwaltung kann die Gemeinde Hohenkirchen mit einer 80-prozentigen Übernahme der Ausbaukosten rechnen, wenn sie noch in diesem Jahr den Förderantrag stellt.

Von Haike Werfel