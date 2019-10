Gemeindevertreter von Bad Kleinen genehmigen sich mehr Geld

Bad Kleinen

„Ich finde, es ist ein ganz schlechtes Signal, dass wir nach außen senden, wenn wir uns den höchstmöglichen Satz an Aufwandsentschädigung gönnen, bei unserer angespannten Haushaltslage“, beginnt Katy Rathsack (Fraktion Für Bad Kleinen) die Debatte um die Hauptsatzung. In der wird unter anderem die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Kommunalpolitiker neu geregelt und festgeschrieben. Nach ihr erhält der Bürgermeister von Bad Kleinen künftig den neuen Höchstsatz von 2200 Euro im Monat, der 1. Stellvertreter 440 Euro im Monat und der 2. Stellvertreter 220 Euro monatlich. Überdies erhält jeder Gemeindevertreter monatlich den höchstmöglichen Sockelbetrag von 50 Euro. Davon unberührt bleiben die Sitzungsgelder, hier erhält jedes Gemeinderatsmitglied 40 Euro pro Sitzung, die Vorsitzenden der Ausschüsse jeweils 60 Euro pro Sitzung.

Hintergrund für die Änderung ist die neue Entschädigungsverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 6. Juni dieses Jahres, in der neue Höchstgrenzen für die Kommunalpolitiker festgelegt wurden. Erstmals ist darin auch die Möglichkeit gegeben, dass Gemeindevertreter neben dem Sitzungsgeld auch einen monatlichen Sockelbetrag erhalten können.

„Ich finde es nur gerecht, dass diese ehrenamtliche Arbeit zum Wohle der Einwohner eine gewisse Anerkennung erhält, zumal damit auch eine hohe Verantwortung verbunden ist. Und vielleicht kann man damit auch jüngere Menschen animieren, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren“, sagt Bürgermeister Joachim Wölm ( Die Linke). Auch Hans Kreher, früherer Bürgermeister und FDP-Politiker, der jetzt ebenfalls Mitglied der Fraktion Für Bad Kleinen ist, findet eine Aufwandsentschädigung grundsätzlich in Ordnung. „Ich nehme regelmäßig an Weiterbildungen im Bereich Kommunalpolitik teil, die ich selbst bezahle. Aber: Den Höchstsatz finde ich ebenfalls als nicht akzeptabel“, so sein Credo. Für Guido Wunrau ( CDU), 1. stellvertretender Bürgermeister, ist die Sache ganz einfach und biete sogar mehr Gestaltungsspielraum: „Wir haben uns in der Fraktion darüber verständigt, dass wir dieses Geld an Vereine und Institutionen in der Gemeinde, die dem Gemeinwohl dienen, spenden. Damit stellen wir sicher, dass diese wenigstens ein gewisses Salär zur Verfügung haben, auf das die Kommunalaufsicht im Zuge des Sparzwanges keinen Einfluss hat“, begründet Wunrau seine Ansicht.

Doch Katy Rathsack bleibt bei ihrer Meinung: Auch andere Ehrenamtler in der Gemeinde, zum Beispiel die Kameraden der Feuerwehr oder die Mitglieder des Heimatvereins, opfern viel Zeit und tragen eine hohe Verantwortung für ihr Tun, ohne auch nur einen Cent dafür zu erhalten. Sie beantragt deshalb im Namen der Fraktion Für Bad Kleinen eine namentliche Abstimmung über den Beschluss der Hauptsatzung. Bis auf Evelin Kopper ( Die Linke), die entschuldigt ist, nehmen alle verbliebenen 14 Gemeindevertreter an der Abstimmung teil. Für den Beschluss stimmen Guido Wunrau, Anett Gruß, Maik Hischer und Stefan Wirth (alle CDU), Joachim Wölm und Bernd Heidrich ( Die Linke) sowie Dr. Sabine Stibbe und Inge Tarnowski (beide SPD). Dagegen stimmen: Katy Rathsack, Peter Kinne, Hans Kreher und Steffi Köpcke (alle Für Bad Kleinen) sowie Michael Gericke und Frank Schuldt (beide Die Linke). Damit ist die Hauptsatzung beschlossen.

Von Peter Täufel