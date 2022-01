Wismar

„Wenn ich tausend Ideen hätte und nur eine sich als gut erweisen würde, wäre ich zufrieden“, sagte einst der schwedische Chemiker und Erfinder Alfred Nobel († 1896).

Auf viele Ideen, aus denen sich die eine oder andere als gut erweist, hofft auch die Stadt Wismar. Sie hat zu einer Bürgerbeteiligung aufgerufen. Seit Jahresbeginn können Bürger – ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene – online Wünsche und Anregungen für die Gestaltung der Fläche an der Georgenkirche mitteilen. Möglich ist das in Form von Zeichnungen, Fotos oder Texten.

Diese Möglichkeit haben bereits einige genutzt. Auf der Internetseite wettbewerb-stgeorgen.de sind schon erste Rückmeldungen zu lesen. Gelistet wurden für die Freifläche zwischen Glatter Aal, Baustraße und St.-Georgen-Kirchhof schon Vorschläge wie verschattete und zum Teil überdachte Sitzplätze, ein Wasserspiel für Kinder, ein Trinkwasserbrunnen, wechselnde Design-Kunstausstellungen in Kooperation mit der Hochschule Wismar, ein Bouleplatz, eine Kletter- und eine Graffitiwand.

Auch ein an die Wintermonate angepasstes Lichtkonzept ist notiert, damit der Platz bis in den Abend hinein genutzt werden kann. Andere wünschen sich an Ort und Stelle eine Einbindung von Veranstaltungen wie Weihnachtsmarkt, Schweden- oder Kinderfeste.

Vorschläge fließen in Wettbewerb ein

Noch bis zum 5. Februar ist es möglich, sich an der Ideenfindung zu beteiligen. Oder wie es die österreichische Aphoristikerin Katharina Eisenlöffel († 2019) ausdrücken würde: „Lass die guten Ideen reifen, aber keinen Schimmel ansetzen.“

Mitmachen ist ganz einfach: Unter dem Reiter „Mitmachen“ taucht eine Draufsicht des Bereiches auf. Teilnehmer können eine Pinnnadel setzen und Kommentare beziehungsweise Vorschläge hinzufügen, die unmittelbar danach sichtbar sind.

Mit Hinweisschildern wirbt die Stadt für eine Beteiligung der Bürger. Quelle: Jana Franke

Die Ideen fließen nach Aussage von Stadtsprecher Marco Trunk in einen Wettbewerb für die Umgestaltung des Areals vor dem Westportal der St.-Georgen-Kirche ein. An dem beteiligen sich mehrere Planungsbüros mit Entwürfen, in die die Ideen aus der Bevölkerung einfließen sollen.

„Eine Auswertung der Ideen erfolgt durch den Auslober, die Hansestadt Wismar, Ende Februar, Anfang März“, erklärt er. „Als Nutzer der Außenanlagen sind Bürger und Engagierte für die erfolgreiche Neugestaltung von großer Bedeutung“, wirbt Trunk für die Bürgerbeteiligung. Durch die frühzeitige Einbindung von Bürgern, Verbänden, Initiativen und der örtlichen Politik in das Wettbewerbsverfahren würden nachfolgende Planungsschritte transparenter und zügiger sein.

Platz wird nach Denkmalschützer benannt

Im September vergangenen Jahres hatte die Bürgerschaft beschlossen, einen freiraumplanerischen Realisierungswettbewerb durchzuführen. Hintergrund: In den vergangenen drei Jahrzehnten ist die Georgenkirche mit viel Engagement und großem finanziellen Einsatz wiederaufgebaut worden. Großen Anteil daran hatte Gottfried Kiesow (1931–2011), der 1985 die Deutsche Stiftung Denkmalschutz gegründet hatte.

Der Platz an der Westseite der Kirche soll auch nach dem Denkmalschützer benannt werden. Nun soll die Freifläche westlich der Kirche in Angriff genommen werden. Die war mehr oder weniger als Lagerplatz eingerichtet worden. Über viele Jahre waren dort Baumaterialien für den Wiederaufbau gestapelt. Die Fläche ist heute zwar beräumt, aber schön sieht anders aus.

„Aufgrund der besonderen prädestinierten Lage wird an die Gestaltung des Freiraums ein hoher Anspruch gestellt“, heißt es auf der von der Stadt eingerichteten Internetseite. „Dieser soll künftig funktional neu gestaltet und wieder eine adäquate Aufenthaltsqualität unter Mitberücksichtigung des historischen Kontextes geschaffen werden.“

Mit dem Wettbewerb sieht die Stadt ein vielfältiges Angebot von Planungsbüros, die „unverwechselbare und spezifische Antworten in höchster Qualität auf die Anforderungen an die Außenanlagen“ garantieren. Ziel sei es, dadurch ein kompetentes Planungsbüro zu finden. Wismar beruft ein externes Preisgericht ein, das in einem anonymen Verfahren objektiv und sachorientiert über den Sieger entscheidet.

Von Jana Franke