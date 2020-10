Wismar

Schlechte Nachrichten für die Gymnasiasten in Wismar: Ein zweiter Lehrer des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Er oder sie soll mit dem ersten positiv getesteten Pädagogen in einem engen persönlichen Verhältnis stehen. „Weshalb beide Fälle als ein gemeinsames Infektionsgeschehen betrachtet werden können“, teilt die Kreisverwaltung Nordwestmecklenburg mit.

Einzelne Ergebnisse stehen noch aus

Der erste positiv auf das Virus getestet Lehrer aus dem Kollegium hatte noch am Freitag und Montag am Schulbetrieb teilgenommen. In Zusammenarbeit mit der Schulleitung und nach Einzelgesprächen mit der Lehrkraft und weiteren Kontaktpersonen sei schließlich die Entscheidung getroffen, 23 der 50 Lehrkräfte der Schule als Kontaktpersonen in Quarantäne zu versetzen.

Bereits am Tag der Entscheidung (21. Oktober) sind sie zum Testen ins Abstrichzentrum überwiesen worden. Die meisten Lehrer sind bereits getestet worden und es liegen Ergebnisse vor – unter anderem der zweite positive Fall. Einzelne Ergebnisse stehen noch aus.

Schüler vorerst nicht in Quarantäne

Schüler der „Kontakt-Kohorte“, zu welcher beide Lehrkräfte Kontakt hatten, werden vorerst nur in Kontaktkategorie 2 eingestuft (geringes Risiko), müssen also vorerst nicht Quarantäne. Sie werden lediglich über die Schulleitung angehalten, genau auf eventuell auftretende Symptome zu achten und diese unverzüglich zu melden.

Diese Entscheidung wurde aufgrund des guten Hygiene- und Lüftungskonzeptes der Schule getroffen und ist mit dem LaGuS abgestimmt. Bei der Schülerschaft kann derzeit von einem sehr niedrigen Infektionsrisiko ausgegangen werden.

Von Kerstin Schröder