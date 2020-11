Gesamte Leitung von Schule in Neukloster ist in Quarantäne

Neukloster/Wismar

Schon vier Corona-Fälle, die die Regionale Schule in Neukloster betreffen, wurden dem Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg gemeldet. Zurzeit sind Schüler aus mindestens vier Klassenstufen in Quarantäne. Zuletzt hieß es vom Landkreis am Dienstag, dass sich eine Lehrkraft an der Schule mit dem Coronavirus infiziert habe. Nach OZ-Informationen ist die gesamte Schulleitung seit Dienstag in Quarantäne. Dazu sollen der Schulleiter, Roland Polzin, seine Stellvertreterin und das Sekretariat gehören.

Schüler aus mindestens vier Klassenstufen in Quarantäne

Auf der Internetseite der Schule hieß es dazu am Dienstag bereits: „Bei einer Lehrkraft ist heute ein positives Testergebnis Covid-19 festgestellt worden. Deshalb ist für die Klassen 9b und 10a vom Gesundheitsamt eine Quarantäne bis zum 04.12.2020 angeordnet worden. Über die Klassenleiter wurden die Eltern dieser Klassen informiert.“

Bis zum 27. November sind zudem noch Schüler der Jahrgangsstufen 7 und 8 in Quarantäne, da am 18. November ein Covid-19-Fall gemeldet wurde. Anfang Januar gab es auch schon zwei positive Testergebnisse – „aus der Schülerschaft“, wie es damals hieß.

Schulleitung arbeite aus Quarantäne heraus

Die Anfrage der OZ, wie der Unterricht der Schulleitung aus der Quarantäne geregelt wird und wie er überhaupt für die vielen Schüler in Quarantäne abläuft, ließ die Schule unbeantwortet. Es hieß lediglich, dass das Schultelefon in die Quarantäne der Schulleitung umgestellt werde.

Corona-Hot-Spot Neukloster

Neukloster hatte sich in den vergangenen Monaten zu einem kleinen Hot Spot im Landkreis Nordwestmecklenburg entwickelt. Schon im September hatten sich Schüler und Lehrer mehrerer benachbarter Schulen in Neukloster mit den Coronavirus infiziert. Zehn Neuinfektionen konnten direkt einer Feier, die ebenfalls im September stattfand, in Neukloster zugeordnet werden. Weitere sechs waren Sekundärinfektionen von Kontaktpersonen durch diese zehn Fälle.

Von Michaela Krohn