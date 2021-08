Wismar

Das traditionelle Sommerfest der Kreishandwerkerschaft Nordwestmecklenburg-Wismar war gleichzeitig ein Abschiedsfest für Antje Lange. Fast 30 Jahre lang war sie Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft. „Sie waren das Gesicht der Kreishandwerkerschaft in all den Jahren“, dankte Bürgermeister Thomas Beyer.

Martin Greiner vom Wismarer Jobcenter: „Ich glaube, Sie wissen gar nicht, was Sie alles für die Region getan haben.“ Bundestagsabgeordneter Frank Junge (SPD) ließ die Gäste nicken und lachen: „Du hast einem aber auch mal die Leviten gelesen – da wusste man wenigstens, woran man war.“

Netzwerken und viel Stress

Kreishandwerksmeister Detlef Kohrt brauchte lange, um die Liste der Gremien und Aufgaben von Antje Lange vorzulesen. „Netzwerken ist wichtig in dem Job“, begründete sie später. Angefangen hat alles 1990: „Ich weiß nicht, wie wir das damals geschafft haben. Ich war 30, hatte zwei kleine Kinder. Mein Mann war auf Montage“, erzählt Antje Lange rückblickend auf die Zeit kurz nach der Wende. Gebürtig aus Rostock hat sie dort ab 1978 Schiffbau studiert, Fachrichtung Technologie und Schweißtechnik.

Ab 1983 arbeitete sie als Konstrukteurin an der damaligen Matthias-Thesen-Werft Wismar, ihr Mann war „schuld“ am Umzug von Rostock nach Wismar. Er hatte hier einen Job bekommen, Antje Lange hat mit einem Kollegen, der nach Rostock wollte, den Arbeitsplatz getauscht. „Man konnte sich damals ja nicht einfach aussuchen, wo man arbeitet“, begründet sie. 1987 folgte der Wechsel als „Instrukteurin“ zur Handwerkskammer des Bezirkes Rostock, Außenstelle Wismar.

Freiwillig und mit Vertrauen

Detlef Kohrt: „Nach der Wende wurde dem damaligen Geschäftsführer der Handwerkskammer das Vertrauen entzogen und er ging in den Ruhestand, Frau Lange übernahm – vorerst – die Leitung.“ Dann kam 1990 die Zeit der Innungsneugründungen – „Innungen gibt es seit Hunderten Jahren in Wismar“, so Detlef Kohrt. Und mit dem Wiederaufleben der Innungen entstand die Kreishandwerkerschaft mit ihren freiwilligen Mitgliedern als Unterschied zur Handwerkskammer und ihrer Pflichtmitgliedschaft.

Am 8. Dezember 1990 wurde Antje Lange auf der Gründungsversammlung der damaligen Kreishandwerkerschaft Wismar-Grevesmühlen zur Geschäftsführerin gewählt, mitten im politischen Umbruch und ohne zu wissen, was auf einem zukommt. Daraus wurden gut 30 Jahre. „Vermutlich war ich bundesweit die Dienstälteste …“ Eine Rückenerkrankung zwang sie 2020 in den vorzeitigen Ruhestand, Ulf Gudacker von der Kreishandwerkerschaft Güstrow übernahm für fast neun Monate die kommissarische Geschäftsführung.

Sorgen des Handwerks

Rückblickend erzählt Antje Lange von 29 sehr guten Jahren in dem Posten. „Und einem Jahr, verteilt auf viele einzelne Tage in den Jahren, an dem ich alles verflucht habe“, lacht sie. 1995 die große Handwerkskrise, dann die gute Zeit fürs Handwerk und „fette Jahre“, fasst sie die drei Jahrzehnte zusammen. „Und wenn du denkst, jetzt ist alles gut im Handwerk, fehlen die Mitarbeiter, dann kommt Corona und es fehlt überall an Material.“

Von den Sorgen des Handwerks berichtete Detlef Kohrt, insbesondere in Richtung der anwesenden Politikerinnen und Politiker. „Wir vertreten gut 300 Betriebe mit 3850 Mitarbeitern. Diese Betriebe zahlen 77 Millionen Euro Bruttolöhne, mit steigender Tendenz. Und das alles ohne Bürgschaften, Transfergesellschaften oder Fördermittel“, so sein Stich in Richtung MV Werften. „Das sind so viele Mitarbeiter wie an allen drei Standorten der Werften! Und fast alle Handwerksbetriebe klagen über Materialmangel oder teuren Einkauf.“

Ohne Material lässt es sich nicht arbeiten, Rechnungen können nicht gestellt und schlimmstenfalls keine Löhne gezahlt werden. Kohrt: „Aber unser Landtag stellt uns sicher auch 300 Millionen zur Verfügung. Das würde dann reichen, um vier Jahre lang die Löhne zu zahlen. Wieso reicht es bei den Werften nur für ein halbes Jahr?“

Neue Geschäftsführerin

Alles Sorgen, mit denen sich bald die neue Geschäftsführerin auseinandersetzen darf. Katharina Vagt (33) wird zum 1. September das Ruder übernehmen. Sie hat an der Wismarer Hochschule Betriebswirtschaft studiert und war in der Handwerkskammer Schwerin in der Meisterausbildung als Dozentin für den kaufmännischen Teil zuständig. Sie hatte sich auf die Ausschreibung der Kreishandwerkerschaft beworben und wurde angenommen.

„Ich bin sehr froh, dass das wieder eine Frau ist“, begrüßte Antje Lange ihre Nachfolgerin. Sie wird ihr natürlich in der Anfangszeit mit Rat und Tat – wenn gewünscht! – zur Verfügung stehen. Ansonsten freut Antje Lange sich auf mehr Zeit für ihre Hobbys: Reisen, Fotografieren, die Enkeltöchter, ihre Orchideen und die ganze Familie. Aber sie ist noch Geschäftsführerin im Fachverband Farbe, Gestaltung, Bautenschutz – so ganz ruhig wird der Ruhestand also nicht.

Von Nicole Hollatz