Wismar

Die Weihnachtszeit ist für viele Menschen die schönste Zeit des ganzen Jahres. Wohlbehütet und im stilvollen und netten Ambiente der eigenen vier Wände werden auch die Tage vor den Festtagen zu einem alljährlichen Höhepunkt. Schön ist es, wenn man diese feierliche und besinnliche Zeit mit seinen Lieben so erleben und genießen kann. Aber im Schatten der festlich geschmückten und beleuchteten Häuser leben auch in Wismar Menschen, für die schon die elementarsten Dinge des täglichen Lebens ein kleiner Luxus sind. Obdachlose, die von einer eigenen Wohnung nur noch träumen können.

In der Obdachlosenunterkunft in der Lübschen Straße haben 15 dieser Menschen ein neues Zuhause gefunden. Auch wenn das Dach über dem Kopf, ein warmes Zimmer und ein sauberes Bett nicht die Geborgenheit familiären Zusammenseins – gerade an Weihnachten – ersetzen können, so sind die Bewohner dennoch nicht sich selbst und ihrem Schicksal überlassen. Für Manuela Harder ist es daher ein tiefes Bedürfnis, diesen Menschen zu helfen. Bereits zum vierten Mal in Folge hat sie auch in diesem Jahr wieder ihre Kollegen der Wismarer Stadtverwaltung dazu aufgerufen, mit einer Spende die Obdachlosen zu unterstützen.

„Die Mitarbeiter waren sofort dazu bereit und so kamen insgesamt 312 Euro zusammen“, freut sich Manuela Harder. Schon im Vorfeld hatte die Organisatorin mit den Bewohnern der Unterkunft Kontakt aufgenommen und sich erkundigt, was den Menschen fehlt, was sie dringend brauchen und womit man ihnen nicht nur das Leben erleichtern , sondern auch eine kleine Freude machen könnte. „Dinge wie Körperpflegeprodukte, Zahncreme, aber auch Wäsche und Strümpfe standen dabei ganz oben auf der Wunschliste“, berichtet Manuela Harder weiter und fügt hinzu: „Alles Sachen, die für andere Menschen Normalität sind, für diese Bewohner aber sehr viel bedeuten. Damit wird für jeden der Bewohner ein kleines Weihnachtspaket gepackt“.

Von dieser Aktion begeistert sind auch die Handballer der TSG Wismar. Sie haben auch in diesem Jahr wieder das Vorhaben unterstützt und eigenständig Sachspenden wie Lebensmittel, Süßigkeiten, warme Decken und Kleidung und vieles andere mehr gesammelt. Manuela Harder, die Sportler der 1. Frauen- und der 1. Männermannschaft sowie die Mitglieder der weiblichen Jugend D und der männlichen Jugend D und E, haben alle ihre Spenden an Inga Kock sowie Marcel Neumann übergeben, die diese dankbar und im Namen der Diakonie Wismar als Träger der Obdachloseneinrichtung entgegengenommen haben. Bei der Weihnachtsfeier am 11. Dezember soll es dann für die Bewohner der Obdachlosenunterkunft eine kleine Bescherung und sicher leuchtende Augen geben.

Von Daniel Koch