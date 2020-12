Gesucht: Impfhelfer für Tausende Pikser in Wismar und Grevesmühlen

Wismar

Es wird konkret, seit gestern steht nun fest, wo sich die Nordwestmecklenburger ihre Corona-Schutzimpfung abholen können – sofern die Impfdosen denn eintreffen und sie sich impfen lassen wollen.

Ab 15. Dezember sollen die beiden Impfzentren in der Hansestadt Wismar und Grevesmühlen einsatzbereit sein. Das hat der Landkreis am Donnerstag freudig verkündet. Ein weiterer wichtiger Schritt in der Bekämpfung der Pandemie. Gesucht werden aber noch Impfhelfer. Immerhin hatte das Land schon angekündigt, bald tausende Menschen pro Tag impfen zu wollen.

Der ärztliche Leiter des Gesundheitsamtes Nordwestmecklenburg, Wolfgang Harrandt, trägt zudem nun einen zusätzlichen Titel: Er ist jetzt der Impfmanager für Nordwestmecklenburg. Für den Betrieb der Impfzentren und die mobilen Impfteams sucht er Ärzte und medizinisches Personal, die mithelfen wollen, sobald der Impfbetrieb Fahrt aufnimmt. Freiwillige Helfer können sich unter der Mailadresse impfen@nordwestmecklenburg.de melden.

Von Michaela Krohn