Gesundheit spielt nicht mehr mit: Bad Kleiner Wehrführer sagt tschüs

Bad Kleinen

Zum letzten Mal eröffnete Karl-Heinz Meier als Ortswehrführer die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kleinen. Nach 20 Jahren an der Spitze trat er zur turnusmäßigen Wahl nicht mehr an – aus Altersgründen, wie es offiziell heißt. „Ich hätte das zwar vom Gesetz her noch zwei Jahre machen können, aber der Zustand meiner Gesundheit sagt etwas anderes“, begründet der 65-Jährige seine Entscheidung.

Als einziger Kandidat für seine Nachfolge stand Holger Lehman bereit. In geheimer Wahl wurde ihm mit einer Gegenstimme die künftige Führung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kleinen mit ihren aktuell 52 Mitgliedern, davon zwölf in der Jugendwehr sowie elf in der Ehrenabteilung, übertragen. Die offizielle Berufung von Holger Lehmann in das Ehrenamtsverhältnis auf Zeit erfolgt am 6. Februar.

Zu zehn Brandeinsätzen ausgerückt

Vor der Wahl seines Nachfolgers präsentierte Meier in gewohnter Weise den Jahresbericht von 2019: Insgesamt rückte die Wehr zu 39 Einsätzen aus, davon zehn Brandeinsätze (2018 waren es 19) sowie 29 Hilfeleistungen, hier waren es drei mehr als im Jahr zuvor. Dafür standen insgesamt 29 aktive Feuerwehrleute zur Verfügung, 23 in der Einsatz- und sechs weitere in der Reserveabteilung.

Bildergalerie: Jahreshauptversammlung Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen

Zur Galerie Bilder von der Jahreshauptversammlung

„Bisher konnten wir zumindest mit einer Staffel zu jedem Einsatz ausrücken.“ Dennoch: Die Ausrückezeit und die Tageseinsatzbereitschaft seien nicht zu 100 Prozent gesichert, wendete sich der scheidende Wehrführer an den Bürgermeister und die anwesenden Gemeindevertreter.

Bürgermeister dankt dem Wehrführer

Der Angesprochene dankte zunächst Karl-Heinz Meier, der seit 1973 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kleinen ist, für sein jahrzehntelanges Engagement. „Wir kennen dich als hartnäckigen Verfechter der Angelegenheiten der Feuerwehr. Du hast es gemeinsam mit den Kameradinnen und Kameraden geschafft, dass sich die Einwohnerinnen und Einwohner unserer Gemeinde stets sicher fühlen konnten, weil die Wehr immer einsatzbereit war und ist, trotz der oftmals personell bedingten Schwierigkeiten“, sagt Bürgermeister Joachim Wölm.

Er ergänzt: „Du bist mir während unserer Zusammenarbeit oft auf die Füße getreten und hast mir gesagt, mach das oder das, wir brauchen dieses oder jenes, der Bedarfsplan muss fertig werden und viele Dinge mehr. Es war manchmal anstrengend – heute bin ich dir dankbar, dass du so gehandelt hast. Ich habe dadurch viel gelernt und ein anderes Verständnis für die Arbeit unserer Kameradinnen und Kameraden bekommen“. In Anerkennung seiner Dienste wurde Karl-Heinz Meier anschließend von den Mitgliedern einstimmig zum Ehrenwehrführer ernannt.

Neue Mitglieder in der Verwaltung finden

Für die Zukunft erhofft sich Bürgermeister Wölm eine ebenso gute Zusammenarbeit mit dem neuen Ortswehrführer und dass im Frühjahr endlich die so dringend erwartete Bestätigung der Brandschutzbedarfsplanung durch den Kreis erfolgt, damit die anstehenden Investitionen in den dringend benötigten Garagenanbau am Feuerwehrgebäude für die Gerätschaften und die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges getätigt werden können. Auch für die Rekrutierung „oder besser gesagt Werbung“, wie sich Wölm ausdrückte, neuer Feuerwehrleute machte das Gemeindeoberhaupt an diesem Abend Vorschläge.

„Man sollte doch mal schauen, ob wir nicht in unseren Verwaltungen Mitarbeiter haben, die wir dafür gewinnen können“, benannte er einen davon. Schließlich sei das größte Problem in der größten Gemeinde des Landkreises, dass die meisten Einwohner auswärts arbeiten und damit tagsüber nicht zur Verfügung stehen. Zudem seien die Möglichkeit der Zahlung eines Stiefelgeldes als Aufwandsentschädigung oder die Einführung des Faches Feuerwehr in der Schule, wie es zum Beispiel in Neubrandenburg zur Nachwuchsgewinnung praktiziert wird, aus Sicht des Bürgermeisters weitere Maßnahmen, dem Mitgliederschwund bei der freiwilligen Feuerwehr entgegenzuwirken.

Lesen Sie auch:

Von Peter Täufel