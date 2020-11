Wismar

Mit nur drei neu gemeldeten Coronavirus-Infektionen war der Montag erneut ein relativ ruhiger Tag in Nordwestmecklenburg. Das teilt das Gesundheitsamt in Wismar mit. 118 Menschen befinden sich derzeit als infiziert in Quarantäne, inklusive Kontaktpersonen sind es insgesamt 1170.

Alle drei Neuinfizierten waren bereits als Kontaktpersonen der Kategorie 1 in Quarantäne. Zwei der Fälle betreffen Bewohner des bereits am 17. November unter Quarantäne gestellten Wohnbereiches der Pflegereinrichtung in Nisbill. Dort dürfte es inzwischen mindestenes zwölf positiv getestete Bewohner und Mitarbeiter geben. Der Landkreis hatte zuerst am 17. November eine Quarantäne-Verfügung für alle Bewohner des Wohnbereichs 2 sowie das dort tätige Personal erlassen, die zunächst bis zum 30. November – also bis diesen Montag – gültig war. Damals wurden bei allen Betroffenen im Haus Abstrichtests gemacht, darunter 50 Bewohner und 15 Beschäftigte. Inzwischen ist es die vierte Meldung aus dem Gesundheitsamt, die neue Fälle in dem Pflegeheim betrifft.

Von mikro