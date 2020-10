Wismar

Rund 25 Gespräche führt Simone Pless in einer Schicht am Bürgertelefon des Landkreises Nordwestmecklenburg. Mit den steigenden Corona-Fallzahlen und den sich ständig verändernden Landesverordnungen zur Pandemie-Bekämpfung steigt bei vielen Menschen auch die Unsicherheit: Wohin darf ich noch reisen? Wer führt meinen Hund aus, wenn ich in Quarantäne bin?

Überhaupt wird in der Kreisverwaltung in den letzten Monaten viel telefoniert. Im Vorzimmer des Leiters des Gesundheitsamtes klingelt das Telefon etwa 100-mal am Tag. Auch die Teams der Kontaktverfolgung und Quarantäne-Betreuung kommen an ihre Grenzen. Seit dieser Woche helfen daher drei Soldaten der Bundeswehr in der Kreisverwaltung.

Team Bürgertelefon

Simone Pless ist eigentlich Assistentin des 2. Stellvertreters der Landrätin, Ingo Funk, der auch für den Bereich Gesundheit verantwortlich ist. Inzwischen gehört sie aber auch zum zehnköpfigen Team des Bürgertelefons. Dort wird koordiniert, wo welche Anfrage am besten bearbeitet werden kann. „Man spricht oft lange mit den Menschen. Es geht um viele Detailfragen“, weiß Simone Pless.

Simone Pless ist eine von zehn Mitarbeitern, die sich um Anfragen am Bürgertelefon kümmern. Quelle: Michaela Krohn

Team Kontaktnachverfolgung

Den schwierigsten Job haben zurzeit die Kontaktermittler. Wird dem Amt ein positiver Covid-Test gemeldet, überprüfen die Hygieneingenieure und -inspektoren dort alle Personen, mit denen der oder die Erkrankte Kontakt hatte. Das gilt auch für andere meldepflichtige Krankheiten, nicht nur für Covid.

Robert Stach, kommissarischer Leiter des Gesundheitsamtes, zeigt auf den Flur: „Hier wird die wichtige Arbeit gemacht.“ Die Mitarbeiter in den Büros wirken freundlich, aber auch angespannt. Von ihrer Recherche können schließlich Leben abhängen.

Anette Mayer, Sachgebietsleiterin der Gesundheitsaufsicht, kümmert sich mit um die Kontaktverfolgung. Auf ihrem Schreibtisch stapeln sich inzwischen die Fälle. Wer von ihr angerufen wird, wird bei einem längeren Kontakt zur einer positiven Person in Quarantäne geschickt.

Oft keine leichte Aufgabe für die Gesundheitsingenieurin, die die Laborbefunde per Mail oder Fax bekommt. Die Menschen am Telefon reagieren ganz unterschiedlich. „Wenn sie plötzlich selbst betroffen sind, denken viele, das kann nicht sein. Das haben doch die anderen“, berichtet sie. Und weiter: „Einige weinen am Telefon, wenn sie die Nachricht bekommen, dass es jetzt in die Quarantäne geht und nicht in den geplanten Urlaub.“

Die Gespräche der Kontaktverfolger können schon einmal länger dauern. Viele, die benachrichtigt werden, seien einsichtig. Problematisch seien eher die Gespräche mit Reiserückkehrern. Im Durchschnitt ermitteln die Mitarbeiter 10 bis 20 Kontakte zu einer positiv getesteten Person. Es können aber auch mal mehr sein.

Robert Stach, kommissarischer Leiter des Gesundheitsamtes des Landkreises Nordwestmecklenburg zur Nachverfolgung von Covid-19-Kontakten: „Wir wollen niemanden bestrafen, sondern die Pandemie eindämmen.“ Quelle: Michaela Krohn

Amtsleiter Robert Stach betont zudem: „Wir sind auch darauf angewiesen, dass die Leute am Telefon die Wahrheit sagen.“ Man wolle niemanden bestrafen, sondern die Pandemie eindämmen.

Bundeswehrsoldaten helfen in Ermittlerteams

Weil bei den Kontaktermittlern so viel zu tun ist, sind jetzt auch drei Soldaten der Bundeswehr mit in den Teams. Fachbereichsleiter Ingo Funk erklärt dazu: „Zurzeit kümmern sich fünf Teams um die Kontaktnachverfolgung. In jedem Team ist auch ein Arzt dabei, falls es um schwierigere medizinische Fragen geht.“

Mitarbeiter aus vielen Verwaltungsbereichen helfen in den Teams – aus den Bereichen Schule, Soziales, Jugend, Veterinäramt, Finanzen. Hinzu kommen Mitarbeiter aus Zeitarbeitsfirmen. „Fällt ein Team aus, weil zum Beispiel jemand krank wird, oder brauchen wir mehr Ermittler, haben wir drei weitere Teams in der Hinterhand“, so Funk.

Ingo Funk, 2. Beigeordneter der Landrätin und unter anderem zuständig für den Fachdienst Gesundheit beim Landkreis Nordwestmecklenburg: „Zurzeit kümmern sich fünf Teams um die Kontaktnachverfolgung. In jedem Team ist auch ein Arzt dabei, falls es um schwierigere medizinische Fragen geht.“ Quelle: Michaela Krohn

Team Quarantänebetreuung

Viel zu tun ist zurzeit auch bei den Quarantäne-Betreuern. Sie rufen jeden Tag alle an, die sich aktuell in Nordwestmecklenburg in behördlich angeordneter Quarantäne befinden – das sind gerade immerhin mehr als 240 Menschen. 17 von ihnen – Stand Wochenende – sind nachweislich positiv getestet worden.

Die Betreuer erkundigen sich nach Gesundheitszustand, fragen die Temperatur ab. Weil auch bei ihnen immer mehr zu tun ist, soll die Quarantäne-Betreuung künftig auch online funktionieren, bestätigt Amtsleiter Robert Stach.

Bisher hat es im Kreis 165 Infektionen gegeben. Ein Erkrankter ist an Covid-19 gestorben. Anette Mayer und die Teams der Kontaktverfolgung, Quarantänebetreuung und des Bürgertelefons werden in den kommenden Wochen und Monaten vermutlich noch mehr zu tun bekommen.

Von Michaela Krohn