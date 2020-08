Grevesmühlen

Seit Anfang des Jahres ist die Spitze des Gesundheitsamtes von Nordwestmecklenburg nicht besetzt, die langjährige Leiterin Ute Stahlhacke wurde im Januar 2020 in den Ruhestand verabschiedet. Seitdem ist es nicht gelungen, einen Nachfolger beziehungsweise eine Nachfolgerin zu finden. Mehrfach wurde die Stelle seit 2019 ausgeschrieben. Robert Stach, führt die Behörde seit Jahresbegginn kommissarisch. Seit März 2019 ist der Jurist in der Kreisverwaltung tätig. Was als Kompromiss gedacht war, könnte sich nun zu einer Dauerlösung entwickeln. „Denn die Chancen, dass die nächsten Ausschreibungen ein Ergebnis bringen, sind sehr gering“, sagt Ingo Funk, Zweiter Beigeordneter der Landrätin und unter anderem zuständig für den Fachdienst Gesundheit. Laut Funk könnte es künftig eine Doppelspitze geben, die das Gesundheitsamt leitet. Möglich wäre eine Zusammenarbeit mit Amtsarzt Wolfgang Harrandt. Zumindest hat Ingo Funk dies als künftigen Weg auf dem Kreistag vorgeschlagen. Mit ein Grund für den Umstand, dass sich kein Mediziner für den Posten findet, dürfte das Gehalt sein. Laut Ausschreibung des Landkreises würde der/die Fachdienstleiter/in mit der Entgeltgruppe 15 TöVD einsteigen, das wäre ein Einstiegsgehalt von 4860 Euro brutto.

Von Michael Prochnow