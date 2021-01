Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg meldet am Dienstag mehr Fälle als in der Vorwoche

Wismar

Beim Gesundheitsamt des Landkreises wurden am Dienstag 23 neue Covid-19-Fälle gemeldet, womit sich 102 Personen aktuell mit einer Infektion in Quarantäne befinden, hinzu kommen 339 Kontaktpersonen der Kategorie 1. Am Dienstag in der vergangenen Woche wurden 17 neue Infektionen gemeldet.

Erneut wurde am Dienstag auch ein Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet, der aus dem Pflegebereich in Wismar stammt. Der Landkreis liegt damit bei 34 Verstorbenen seit Pandemiebeginn.

Anzeige

Aus dem Pflegebereich stammen auch einige der neuen Fälle – aber auch familiäre Zusammenhänge mit bereits infizierten Personen spielten erneut eine Rolle beim Infektionsgeschehen. Der überwiegende Teil der Neuninfizierten befand sich bereits als Kontaktperson in Quarantäne.

Inzidenz für Nordwestkreis steigt im Vergleich zur Vorwoche

Vier weitere Fälle wurden dem Gesundheitsamt aus Krankenhäusern gemeldet, davon aber nur einer aus dem Landkreis, aus dem Sana-Klinikum Wismar. „Der betroffene Patient wurde von außerhalb des Landkreises hierher verlegt. Die anderen drei Patienten liegen in benachbarten Landkreisen“, heißt es aus der Behörde.

Mit 89 Fällen in den vergangenen sieben Tagen liegt die Inzidenz für den Nordwestkreis am Mittwoch bei 56,6, die drittniedrigste nach dem Landkreis Rostock (50,0) und der Hansestadt Rostock (41,6). Im Vergleich zur Vorwoche ist sie jedoch wieder gestiegen.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schwerin hat derzeit eine Inzidenz von 100,4, Vorpommern-Greifswald von 194,0. Der Landesdurschnitt liegt am Dienstag liegt bei 103,0, womit Mecklenburg-Vorpommern leicht unter dem Bundesdurschnitt von 107,6 liegt.

Von mikro