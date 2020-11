Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg meldet nur eine neue Corona-Infektion am Montag

Wismar

Nur einen neuen Corona-Fall meldete das Gesundheitsamt in Wismar am Montag. Das Wochenende sei „turbulent“ gewesen – vor allem wegen der Schließung der Bertolt-Brecht-Schule und der angeordneten Quarantäne für 20 Lehrkräfte, drei pädagogische Mitarbeitende und 14 Schulklassen mit insgesamt 307 gemeldeten Schülern. Lediglich eine Neuinfektion wurde gemeldet, allerdings befindet sich Stand Montag nun eine Person mehr in stationärer Behandlung im Krankenhaus, insgesamt also drei.

Die Quarantäne an der Grundschule Bobitz endet am 6. November, sofern keine Meldungen über weitere Positiv-Ergebnisse eintreffen. Betroffen sind dort 73 Schüler, zehn Lehrkräfte, sieben Hortkinder und ein Horterzieher. Die Quarantäne für 93 Schüler und zehn Lehrer an der Lansemann-Schule in Wismar endet ebenfalls am 6. November. Allerdings gab es ein weiteres positiv getestetes Kind für das die Quarantäne verlängert wurde.

An der regionalen Schule Schönberg befindet sich eine 6. Klasse auch bis zum 6. November in Quarantäne: eine Lehrkraft und 26 Schüler. Bei der Kita in Dassow erreichten das Gesundheitsamt keine weiteren positiven Befunde.

