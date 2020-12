Wismar

Wieder müssen viele Schüler in Wismar in Quarantäne. Das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg hat am Dienstag per Allgemeinverfügung gleich mehrere Klassen von zwei Schulen in der Hansestadt in die häusliche Isolation geschickt.

Betroffen sind die Claus-Jesup-Schule und die Ostsee-Schule in Wismar-Wendorf. An beiden Schulen wurde jeweils ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet. Das hat nun Folgen für Mitschüler und Lehrer.

Schüler zeigte nach Unterricht Covid-Symptome

An der Claus-Jesup-Schule betrifft dies die 2. und 3. Klasse. Deren Schüler müssen bis einschließlich 22. Dezember in Quarantäne bleiben. Der positiv getestete Schüler habe kurz nach dem Unterricht Covid-19-Symptome gezeigt.

An der Ostsee-Schule sind die 5. und 6. Klassen betroffen. Auch dort wurde ein Schüler, dessen Ergebnis am Dienstag vorlag, positiv getestet. Seine Mitschüler müssen nun sogar bis einschließlich 25. Dezember in Quarantäne. Aus diesem Grund könne in der Schule auch keine Notbetreuung organisiert werden. Auf der Schul-Website wünscht Schulleiterin Beate Brindle trotz dieser Nachrichten allen ein frohes Weihnachtsfest im engsten Familienkreis.

Von Michaela Krohn