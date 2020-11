Gesundheitsamt in Wismar meldet 15 neue Corona-Fälle am Freitag

Wismar/Warin

15 neue Corona-Fälle wurden dem Gesundheitsamt in Wismar am Freitag gemeldet. Damit liegt die Inzidenz leicht unter der vom Donnerstag mit knapp 65. Wegen beendeter Quarantänen nach überstandener Infektion sank die Gesamtzahl an aktuell infizierten Personen in Quarantäne am Freitag von 193 auf 184.

Mit einer Covid19-Infektion im Krankenhaus befinden sich zurzeit zwölf Personen, davon weiterhin zwei auf der Intensivstation unter Beatmung. Erneut betreffen rund die Hälfte aller Fälle Kontaktpersonen der Kategorie 1. Darunter ein Schüler des Gymnasiums Schönberg, der sich bereits in Quarantäne befindet.

„Ein kleines Hotspot-Geschehen hat sich aus einer Veranstaltung ergeben, die Ende vergangener Woche im Raum Warin stattfand“, heißt es aus der Kreisverwaltung. Dieser konnten von Mittwoch bis Freitag insgesamt fünf positive Fälle zugeordnet werden. Eine der infizierten Personen musste auch in ein Krankenhaus eingewiesen werden. Die Ermittlungen dazu dauern aber weiter an.

