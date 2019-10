Wismar

Sich aktiv bewegen und damit etwas Gutes bewirken, unter diesem Motto steht auch in diesem Jahr der Gesundheitslauf am kommenden Sonntag, 20. Oktober, zu dem der Kreissportbund Nordwestmecklenburg und die TSG Wismar von 10 bis 12 Uhr in den Wismarer Bürgerpark einladen. Die Startgelder werden für einen guten Zweck gespendet. In diesem Jahr dürfen sich die Schüler der Förderschule Astrid Lindgren freuen, denn sie benötigen dringend Fahrräder für ihren Unterricht.

„Nach dem Schullehrplan lernen unsere Schüler ab zwölf Jahren das Radfahren. Leider sind nicht alle im Besitz eines Fahrrades. Wir möchten von den Startgeldern gerne sechs Fahrräder und zwei behindertengerechte Dreiräder für die Schule kaufen“, berichtet Pädagogin Anja Schmidt. Ein weiterer Teil der Startgelder geht in diesem Jahr an die Handball-Nachwuchsabteilung der TSG Wismar.

161 Teilnehmer haben im vergangenen Jahr mitgemacht

Teilnehmen können Kinder, Erwachsene, Senioren und Familien, die Spaß an Bewegung haben und gleichzeitig etwas Gutes tun möchten. Eine Altersbegrenzung gibt es nicht. Der einen Kilometer lange Rundkurs kann gelaufen, gewandert oder gerollert werden. Jeder Teilnehmer absolviert so viele Runden, wie es seine Ausdauer hergibt. Aufgerufen sind natürlich auch alle Sportler aus den Sportvereinen der Hansestadt und Umgebung. Alle Aktiven können während der zwei Stunden beliebig Pausen einlegen.

Das Startgeld beträgt für Kinder bis 14 Jahre einen Euro, für alle anderen Teilnehmer drei Euro. Wer möchte, kann auch gerne eine zusätzliche Spende oder gleich ein neues Fahrrad mitbringen und der Lindgren Schule übergeben. Für ausreichend Trinkwasser sorgen die Stadtwerke Wismar, Powermusik gibt es von Peter Holdt auf die Ohren.

Im vergangenen Jahr haben 161 Teilnehmer insgesamt 1421 Runden zurückgelegt. Holger Martin absolvierte mit 21 Runden die längste Strecke. Hannah Serner, 8 Jahre, schaffte 20 Rollerrunden mit dem Laufrad.

Mehr Infos:

Extrem-Lauf auf Poel: 1200 Leute kämpfen sich durch Matsch und Mega-Hindernisse

Wismarer Kung Fu-Sportlerin reist zur WM

Wismars Rettungsschwimmer gewinnen „Stern des Sports“ in Bronze

Biathlon im Spätsommer an der Ostsee

Von OZ