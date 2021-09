Das Wonnemar in Wismar öffnet am 4. Oktober seinen Fitnessbereich. Die OZ verlost dazu zehn Freikarten für den Fitness- und Saunabereich. Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, muss nur eine Frage richtig beantworten: Welchen Geburtstag feiert das Wonnemar im November?