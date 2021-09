Grevesmühlen

Die diesjährige Piraten-Theatersaison in Grevesmühlen ist beendet. Auf dem Gelände des Theaters jedoch kehrt noch lange keine Ruhe ein. Noch ein paar Wochen wird es in Anspruch nehmen, bis alle Kulissen abgebaut sind und die Konstruktion vorbereitet ist, die die Kulissen des nächsten Bühnenstücks im kommenden Jahr tragen soll.

Zudem müssen acht Hektar Piratengelände winterfest gemacht werden. Dazu gehört unter anderem, die Wärme- und Wasserleitungen so einzustellen und präparieren, dass sie jedem Winterwetter standhalten. Damit die Spielstätte im kommenden Frühling wieder zum Leben erwachen kann. Dann, wenn die Vorbereitungen für das neue Stück „Das Geheimnis der Galeone“ beginnen sollen.

Wird das Piratenschiff 2022 wieder in See stechen?

Wenn sie denn beginnen. Intendant Peter Venzmer scheint sich da im Moment nicht sicher. Die vergangene Saison hat ihm und seiner Crew auf und hinter der Bühne viel abverlangt, sagt er. Der Ärger um die fehlende Baugenehmigung, die Auseinandersetzungen um das Lärmschutzgutachten, das aufgebrachte Anwohner forderten. Sollte man ein Bild für das finden, was den Piraten passiert ist, könnte man vielleicht das Bild eines Schiffes zeichnen, das ein Jahr lang in einer bedrohlichen Corona-Flaute gefangen lag, die Mannschaft kurz vor dem Verhungern und Verdursten. Dann, endlich, kam ein Wind auf und trug das Schiff voran, gen rettende Gefilde. Doch schon bald zog ein Sturm auf, der die ganze Spielzeit über nicht wirklich abflauen wollte und die Navigation des Piratenschiffs erneut riskant und schwierig gestaltete.

So empfinden es Intendant Venzmer und sein Hauptdarsteller und Regisseur Benjamin Kernen. „Wir haben den Behörden gegenüber immer wieder gezeigt, dass wir kompromissbereit sind. Wir haben die Show, die eigentlich von den besonderen Knalleffekten lebt, komplett umgestellt.“ Es gibt jetzt viel mehr Schauspiel auf der Bühne als früher, sagt Venzmer. Doch Action, das gehört zum Piratentheater, wie die See zum Freibeutertum.

Auflagen könnten zum Problem werden

Bis Ende Oktober müssen alle vom Landkreis geforderten Unterlagen zum Antrag für die neue Baugenehmigung beim Amt sein. Danach wird der Landkreis prüfen und entscheiden. Was dann dabei rauskommt, sagt Venzmer, wird das sein, was letztlich entscheidet, ob sie weitermachen können oder nicht.

Im schlimmsten Fall wird die Baugenehmigung versagt. Im zweitschlimmsten Fall wird sie erteilt, jedoch mit solchen Auflagen, sagt der Intendant, die so viele zusätzliche Kosten verursachen, dass es sich einfach nicht mehr rechnet. Die Option, das Theater aufzugeben, sagt Venzmer dann, stände tatsächlich greifbar im Raum. Er denke ernsthaft darüber nach. „Der Bühnenbau, um wenigstens unter Corona-Bedingungen halbwegs kostengünstig zu spielen, hat schon viel Geld gekostet. Und all das, was jetzt mit dieser Baugenehmigung zusammenhängt, wird mich zusätzlich um die 100 000 Euro kosten.“

Ein Blick in das ernste Gesicht von Regisseur Kernen, der sagt, dass er seit Wochen nachts nur wenig schläft, zeigt, dass Venzmer nicht blufft. Bei aller Kreativität und allem Zusammenhalten der Piraten, was in dieser Saison besonders spürbar war, wie beide sagen, muss sich das privat geführte Theater am Ende eben doch vor allen Dingen tragen.

Der Zauber des Anfangs

Wehmütig blicken die beiden auf die Eröffnung der diesjährigen Saison. Dieser Moment, an dem der Wind gerade erst sanft aufkam. „Wie glücklich wir waren. Wie alle gestrahlt haben. Die Schauspieler und Schauspielerinnen, unsere Gäste. Es war wie eine Wiederauferstehung nach der ganz harten Corona-Zeit“, sagt Venzmer.

Trotz der komplizierten Lage haben alle, die in diesem Jahr mitgewirkt haben, signalisiert, dass sie im kommenden Jahr gern wieder dabei sein würden. „Es war eine Stimmung unter uns allen, auf und hinter der Bühne, wie ich sie so noch nie erlebt habe“, sagt Kernen. „Mit jeder Schwierigkeit, die auftauchte, hat es uns mehr zusammengeschweißt.“ 39 Schauspieler und Schauspielerinnen standen in diesem Jahr auf der Bühne.

Das Geheimnis der Galeone Im besten Fall, wenn alles doch irgendwie gut wird, das Piraten-Theater in Grevesmühlen nicht aufgeben muss, soll im kommenden Jahr das Stück „Das Geheimnis der Galeone“ aufgeführt werden. Es wird Capt’n Flint zu weiteren Abenteuern in Richtung der südlichsten Bahama-Insel „Great Inagua“ führen. Das Königreich vor dem Wind ist gegründet, immer mehr Leute wollen sich anschließen und Flint muss dafür sorgen, dass alle diese Piraten auch etwas zu tun haben. Sprich, dass es genügend Schiffe zu kapern gibt, um sie verkaufen, zum Beispiel nach Amerika. Flint macht sich auf, um ein Schiff, eine spanische Galeone, zu jagen, die wertvolle Fracht an Boot mit sich führt – Seekarten, die die Spanier in Cádiz erstellt haben. Diese Seekarten, sogenannte Rotarios, sind ein Schatz, weil alle wichtigen Schiffsrouten darin verzeichnet sind. Diese Karten will Flint erbeuten, um zu wissen, auf welchen Schiffsrouten die Europäer ihre Schiffe entlangführen. Wie immer gibt es einen mächtigen Gegenspieler, der Flint in eine bedrohliche Lage bringen wird, Helfer und Unterstützer und einige Nebenhandlungen. Capt’n Blacky Adams zum Beispiel sucht seine Schwester. Besondere Highlights, die mit Action und ausgefeilter Pyrotechnik zu tun haben, sind auch für dieses Stück eingeplant. Unter anderem soll ein sogenannter Brander zum Einsatz kommen. Der Begriff bezeichnet einen bestimmten Militärschiffstyp, der von der Antike bis in die Neuzeit in der Seekriegsführung zum Einsatz kam. Ein brennendes Schiff, beladen mit brennbarem Material und Explosivstoffen, fährt auf andere Schiffe zu, und setzt sie ebenfalls in Brand und zerstört sie.

Auch für die Stadt Grevesmühlen steht etwas auf dem Spiel

Wenn es tatsächlich nicht weitergehen sollte, sagt Venzmer, wäre das nicht nur eine Katastrophe für die Theatermacher. Existenzen ständen auf dem Spiel. Auch für die Stadt Grevesmühlen wäre es ein großer Verlust. „Es ist doch einfach unglaublich“, sagt Venzmer, „dass ich, wenn ich mit dem Piratenauto in München und Innsbruck unterwegs bin, auf der Straße angesprochen werde: ‚Hey, ich kenne euch. Ich war bei euch im Theater in Grevesmühlen.‘“

Sogar in Filmen, wie „Notruf Hafenkante“, einer Krimi-Serie, die im ZDF läuft, nehme man inzwischen Bezug auf die Piraten, sagt Kernen. „Man kennt doch Grevesmühlen nur bundesweit und darüber hinaus, weil wir hier Theater machen“, sagt Venzmer. „Wir sind doch auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor hier vor Ort, nicht nur wegen der Steuern, die wir zahlen, und der Gäste, die wir ins Osteehinterland bringen. Auch die Handwerker und Betriebe aus der Region, die mit uns zusammenarbeiten. All das gäbe es dann nicht mehr.“

Noch geben sie nicht auf

Noch wollen sie die Flinte nicht komplett in Wasser werfen, sagt Kernen dann. Sie werden die Schiffe auf das Trockendock legen, das Gelände sichern und hoffen, dass auch das Amt kompromissbereit ist, eine Baugenehmigung erteilt und die Auflagen, die damit zusammenhängen, für das Theater leistbar sind.

