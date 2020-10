Glasin

Einen kurzzeitigen Verdacht auf ein Infektionsgeschehen durch das Coronavirus gab es am Dienstag an einer Kita in Glasin, woraufhin die Kita-Leitung eigenständig zunächst Kinder nach Hause schickte. Das bestätigte der Landkreis Nordwestmecklenburg am Mittwoch.

Die Mutter eines Kindes, das die Kita in Glasin besucht, war positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Kind war am 23. Oktober zuletzt in der Kita und befindet sich seitdem als Kontaktperson der sogenannten Kategorie 1 in häuslicher Quarantäne. „Da ein Abstrichtest bei dem Kind negativ war, besteht aus Sicht des Gesundheitsamtes keine Veranlassung, weitere Personen aus der Kita in Quarantäne zu schicken oder eine Schließung anzuordnen“, teilt die Kreisverwaltung mit.

Corona-Fälle in Herrnburg und Dassow

Nach den Corona-Fällen an einer Kita in Herrnburg und einer weiteren Schule in Wismar in den vergangenen Tagen, gibt es nun auch bei einem Kitaträger in Dassow einen Erkrankungsfall an Covid-19, der sich auf eine in zwei Gebäuden untergebrachte Einrichtung bezieht.

Grund ist der positive Test bei einer Erzieherin, die sich in beiden, nebeneinander liegenden Häusern bewegte. Sie war zuletzt am 21. Oktober in der Einrichtung tätig. Die Quarantäne-Anordnung dazu erging am Dienstag, 27. Oktober. Die Kita informierte die Eltern im ersten Schritt darüber. Betroffen sind insgesamt 110 Kinder und 11 Erzieher. Die Quarantäne gilt zunächst bis zum 4. November.

Von mikro