Zwei Männer haben am Dienstagmorgen an der Raststätte Fuchsberg Nord an der A 20 bei Glasin ( Nordwestmecklenburg) getankt ohne zu bezahlen. Das haben laut der Polizei Zeugen beobachtet. Die Diebe konnten kurze Zeit später auf der Raststätte Schönberger Land von den verständigten Beamten gestoppt werden.

Die Polizei fahndete nach dem Fahrzeug mit französischem Kennzeichen. Die beiden Männer waren in Richtung Lübeck weitergefahren. Die Einsatzkräfte machten sie schließlich in Höhe der Anschlussstelle Grevesmühlen ausfindig.

Die Polizisten nahmen die mutmaßlichen Täter, die offenbar aus Georgien stammen und bereits polizeibekannt sind, mit zur Kripo in Wismar, um ihre Personalien sowie ihre Daten aufzunehmen und abzugleichen. Gegen die beiden Männer wird nun wegen Betruges ermittelt.

