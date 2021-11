Glasin bei Wismar: Sportler sammeln Spielzeug für bedürftige Kinder

Glasin

Besonders für die Kinder ist die Corona-Pandemie eine schwierige Zeit. Das haben Christian Lüthgens-Tennes und Martin Babenschneider an ihren eigenen Kindern erlebt. Sie waren eingeschränkt, durften im Lockdown nicht in die Kita, nicht in die Schule und hatten zu ihren Freunden keinen Kontakt. „Für die Kinder war diese Situation noch viel schwieriger als für uns Erwachsene“, sagt Lüthgens.

Kinder in diesen drei Einrichtungen werden beschenkt

So hatte Martin Babenschneider die Idee, in der Vorweihnachtszeit Kindern und Jugendlichen eine Freude zu bereiten. Die beiden Väter sind im neu gewählten Vorstand des Sportvereins Glasin 06 der 1. und der 2. Vorsitzende. Martin Babenschneider schlug vor, gebrauchtes, aber sehr gut erhaltenes Spielzeug für Kindereinrichtungen zu sammeln. Ausgewählt wurden die Kita „Gänseblümchen“ in ihrem Heimatdorf, die Heilpädagogische Wohngruppe in Brüel, deren Träger der DRK-Kreisverband Parchim ist, und die Kinder- und Jugendklinik im Wismarer Krankenhaus.

Für kleine Patienten ist es schon schlimm genug, wenn sie getrennt von ihren Eltern und Geschwistern im Krankenhaus sein müssen. Jetzt kommen noch die pandemiebedingten Besuchsbeschränkungen hinzu. Deshalb will der SV Glasin die kranken Mädchen und Jungen mit einem vorweihnachtlichen Geschenk überraschen.

Lego-Steine, Gesellschaftsspiele und Bücher begehrt

In der Brüeler Wohngruppe werden neun Mädchen und Jungen zwischen 8 und 17 Jahren betreut. Sie sind von seelischer Behinderung betroffen oder von einer solchen bedroht. „Die Jüngeren bauen gerne mit Lego-Steinen“, erzählt Anna-Maria Lange, Leiterin der Wohngruppe. „Damit können sie gemeinsam spielen und es entstehen tolle Sachen.“ Auch Fußball lieben die Kinder. Freuen würden sie sich ebenfalls über Gesellschafts- und Kartenspiele wie Mensch ärgere Dich nicht, Skip-Bo und Labyrinth. „Die sind groß im Kommen“, weiß die Leiterin, „wie auch Puzzles.“

Über Bücher für alle Altersgruppen von null bis zehn Jahren würden sich die Kinder in der Glasiner Kita „Gänseblümchen“ freuen. „Bücher zum Vorlesen, Sachbücher zum Forschen und Experimentieren und Bilderbücher, die sich die Kleinen gerne anschauen“, sagt Kita-Leiterin Brit Schwindt. „Bücher sind wichtig für die Sprachentwicklung.“ Sie seien aber schnell zerlesen, weil die Kinder sie jeden Tag in der Hand haben. Auch Tablets für die Medienerziehung, die immer eine größere Rolle spielt, könne die Einrichtung gebrauchen sowie Holzspielzeug. „Das ist nachhaltig und haltbarer, aber sehr teuer in der Anschaffung“, weiß die Leiterin.

So können die Spielzeugspenden übergeben werden

Die Initiatoren vom SV Glasin hoffen auf die Unterstützung der OZ-Leserinnen und -Leser. Haben Ihre Kinder noch gut erhaltenes Spielzeug, das sie nicht mehr nutzen? Dann freuen sich die Sportler, wenn sie es für ihre Aktion zur Verfügung gestellt bekommen. Die Spielsachen können im Gebäude der Feuerwehr Glasin, Dorfstraße 16, jeden Donnerstag von 17.30 bis 18.30 Uhr oder bei den Heimspielen der Glasiner Fußballmannschaft am Sportplatz abgegeben werden. Wer für die Spielzeugautos, Kuscheltiere, Bücher, Spiele und Puzzles den Postweg nutzen möchte, schickt sein Paket an Christian Lüthgens-Tennes, Hinter dem Dorfplatz 33 in 23992 Glasin. Hier gibt es auch eine Spendenbox auf der Rückseite des Hauses. Einsendeschluss ist der 6. Dezember.

Alles wird vorher desinfiziert

Bevor die Männer die Spielzeuge den Einrichtungen übergeben werden, kommen sie in einen Desinfektionscontainer und werden anschließend mit einem Zertifikat versehen. „Nur desinfiziert dürfen wir sie weitergeben. Wir wollen sie auch schön als Weihnachtsgeschenke verpacken“, sagt Christian Lüthgens-Tennes. Er und seine Mitstreiter hoffen, den Mädchen und Jungen ein Lächeln ins Gesicht zaubern zu können. „Die Weihnachtsfreude und das Fest der Liebe wollen wir für unsere kleinen Mitmenschen zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.“

Auch Geldspenden sind willkommen

Wer kein Spielzeug mehr zu Hause hat, das er gerne zur Verfügung stellen würde, sich aber trotzdem an der Aktion beteiligen möchte, kann dem SV Glasin 06 eine Geldspende zukommen lassen: auf seinem Konto bei der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest DE 85 1405 1000 1000 3580 00, Verwendungszweck „Weihnachtsaktion“.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In den vergangenen Tagen erfuhren die Initiatoren bereits eine gute Resonanz, wie Christian Lüthgens-Tennes sagt. Beruflich als Finanzberater tätig, hat er auch seine Partnergesellschaften angeschrieben. Die ersten Pakete von ihnen sind eingetroffen, ebenso Spielzeugspenden von Mitgliedern im Fußballverein.

Die Weihnachtsaktion des Sportvereins soll keine Eintagsfliege sein. „Wir werden sie auch im kommenden Jahr fortführen“, kündigt der 1. Vereinsvorsitzende an.

Von Haike Werfel