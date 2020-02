„Global Dream“ wächst: Wismarer Kabinenbauer im Produktionsstress

Wismar

Stefanie Gennat hat gerade viel zu tun, und sie braucht ein gutes Auge: Denn im Inneren der fertigen Schiffskabinen ist es dunkel. Deshalb leuchtet sie mit einer Taschenlampe die Wände entlang, ins Bad und in alle Ecken. Erst nach ihrem Okay wird die Kabine zur Werft gebracht, sonst heißt es: nachbessern. Stefanie Gennat steht auf einem Riesenfließband. Auf dem entsteht in sechseinhalb Stunden ein fertiges Modul, etwa alle 20 Minuten verlässt eine Kabine das Band.

„Ich kontrolliere die Abmaße, ob alles an seinem Platz, das Mobiliar vollständig ist und ob die Oberflächen gut verarbeitet wurden“, erklärt die Österreicherin, auf was sie alles achtet. Seit einem Jahr arbeitet sie bei der MV Werften Fertigmodule GmbH. Die produziert im Gewerbegebiet Wismar-Dammhusen auf einem Riesenfließband tausende Kabinen für das nach Passagierzahl (bis zu 9500) größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Das entsteht in der Wismarer Werft und soll in einigen Monaten ausgedockt werden.

Schnellere Produktion beim zweiten Schiff

„Deshalb müssen wir jetzt schnell und effektiv arbeiten“, erklärt Geschäftsführer Johannes Gößler. Dem Team gelinge das gut. Er und auch der zweite Geschäftsführer Volker Asmus sind mit der Leistung zufrieden. Trotzdem wollen sie beim zweiten Schiff noch besser werden: „Wir haben hier eine komplett neue Produktion gestartet, jetzt hat sich alles eingespielt, künftig schalten wir noch einen Gang höher.“

Dokumentation von Produktion bis Einbau

Stefanie Gennat ist mit vier Kollegen für die Qualitätssicherung zuständig. Kabinen, in denen noch kleine Mängel zu beheben sind, werden vom Fließband gehoben und an die Seite gestellt. Dort werden die Fehler dann beseitigt. „Alles wird dokumentiert, auch das Gewicht“, erklärt die Mitarbeiterin. 2400 Kilogramm bringt ein Crew-Modul auf die Waage. Von jeder Kabine macht sie auch mehrere Fotos von innen und außen. „So können wir von der Produktion bis zum Einbau alles zurückverfolgen“, erklärt sie.

Der Wismarer Axel Müller ist von Beginn an – seit November 2017 – beim Schwesterunternehmen von MV Werften beschäftigt. Der gelernte Tischler hat alle Stationen am Fließband durchlaufen: An einer werden die elektrischen Leitungen eingebaut, an einer die Nasszellen, an einer weiteren die Möbel und so weiter. Jetzt ist der 31-Jährige Flowline-Leiter – er überwacht die Produktion auf dem Fließband. „Die Arbeit macht Spaß“, sagt der 31-Jährige. Und das sieht man ihm an. Mit einem Lächeln geht er von Station zu Station und packt auch gerne mit an.

Kabinenbauer auch in der „ Global Dream “

An der letzten Station werden unter anderem die Holzblenden, Spiegel und Kühlschränke eingebaut. Der Teppichboden und einige andere Möbelstücke kommen danach in Folie verpackt ins Innere der Kabinen und werden erst im Schiff installiert.

Seit Ende November wächst die „ Global Dream“ in der Wismarer Werfthalle rasant in die Höhe. Es wird 342 Meter lang und 20 Decks hoch, die Länge ist seit einigen Wochen erreicht.

Im März 2016 hat der Genting-Konzern Hong Kong die Werften in Wismar, Stralsund und Rostock gekauft. Seit 2017 werden in der Wismarbucht Kreuzfahrtschiffe gebaut, seither gibt es auch die MW Werften Fertigmodule GmbH. Fertigmodule – so heißen die Kabinen, weil sie komplett eingerichtet das Produktionswerk verlassen.

Module sollen künftig alleine eingebaut werden

„Unser Ziel ist, dass wir die Kabinen künftig auch alleine in die Schiffe einbauen können“, erklären die Geschäftsführer. Das wird in der „ Global Dream“ testweise praktiziert – mit 178 Crewkabinen. „50 sind fertig, es läuft ziemlich gut“, freut sich Johannes Gößler. Um genügend Module auf Vorrat zu haben, ist das Lager zurzeit gut gefüllt: 200 der insgesamt 300 Plätze sind belegt. Im Juli stehen weitere Transporte nach Rostock an. Dort entsteht das Mittelstück des zweiten „Global“-Schiffes. Das erste ist von den Wismarer Kabinenbauern bereits mit 1000 Modulen aufgerüstet worden. In Wismar kommen weitere 2400 dazu.

30 Mitarbeiter sind gerade an Bord tätig. Insgesamt gibt es 164 Beschäftigte plus 80 Leiharbeiter und 74 Werksverträge. Weitere Leute werden noch gesucht: Elektriker sowie Bauleiter und Projektmanager mit Erfahrung. Denn es sollen weitere Schiffe gebaut werden. Nach „Global“ 1 und 2 gibt es eine neue Schiffsklasse. „Das bringt dann wieder neue Herausforderungen für uns“, wissen die Geschäftsführer. Sie schauen sich deshalb immer wieder nach neuen Optimierungsmöglichkeiten der Produktionstechnik um. Gerade haben sie eine Urkunde bekommen, die sie freut: Ihr Unternehmen wurde für den „Großen Preis des Mittelstandes“ nominiert.

