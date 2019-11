„Global“-Koloss hat Wismar erreicht

Wismar

Mit Spannung wurde der Koloss in Wismar erwartet: Das Mittschiff der künftigen „ Global Dream“ hat am Samstagnachmittag die Hafeneinfahrt in Wismar erreicht. Das Eindocken soll laut Fertigungsleiter Stefan Hadeler gegen 19 Uhr beendet sein. Dann schließt sich das gigantische Docktor wieder.

Im Video erklärt der Fertigungsleiter, wie das Eindocken in Wismar funktioniert:

Die Überführung hatten hunderte Schaulustig von Zierow bis Wismar verfolgt. Beliebte Aussichtspunkte war zum Beispiel der Strand in Wendorf, der zu dieser Jahreszeit sonst eher leer ist. Auch vom Denkmaldorf Hoben aus haben viele die Gelegenheit genutzt, den Gigant zu verfolgen, ebenso auf der Seebrücke in Wendorf.

So haben die Wismarer die spektakuläre Überführung des „Global"-Mittschiffs erlebt

Zum Eindocken sind am Samstag nur rund 100 Werftarbeiter im Einsatz. Alle anderen Arbeiten müssen ruhen. „Das wäre mit einem zusätzlichen Risiko verbunden und muss nicht sein“, sagt Stefan Hadeler. Das Docktor in Wismar selbst ist 65 Meter breit, neun Meter breiter als das der Warnemünder Werft.

Von Michaela Krohn