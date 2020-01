Glückwunsch: Emmi Schreiber feiert in Wismar ihren 104. Geburtstag

Wismar

Emmi Schreiber beging am 6. Januar ihren 104. Geburtstag. Sie ist die zweite Frau in Wismar, die dieses stolze Alter erreicht hat. Gefeiert wurde zunächst im Kreis der Familie, am Tag danach in der Tagespflege der Diakonie im Wohnhof Schwarzes Kloster.

Hier nahm Emmi Schreiber die Glückwünsche von Bürgermeister Thomas Beyer entgegen. Die überbrachte er auch im Namen von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und von Bürgerschaftspräsidentin Sabine Mönch-Kalina.

Geboren in Neuhof bei Hasenwinkel

An der Kaffeetafel haben mit Emmi Schreiber neun weitere Tagespflegegäste Platz genommen. Die Jubilarin fällt auf in ihrer schicken Festtagskleidung. „Immer so weiter“, antwortet sie den Gratulanten, die ihr Gesundheit und Wohlbefinden wünschen. Im Hintergrund erklingt das Mecklenburg-Lied: „... da ist meine Heimat, Mecklenburger Land“.

Emmi Schreiber ist in Neuhof bei Hasenwinkel geboren. Mit ihren Eltern kam sie von Ventschow nach Wismar. Wann das war, erinnert sie sich nicht mehr. „Ist zu lange her“, sagt sie. Unter anderem an der Frischen Grube, in der Nähe der Feuerwehr, hat sie gewohnt mit ihrem Sohn, den sie allein aufzog. Ihr Mann ist im Krieg gefallen. Auch der Sohn ist bereits vor Jahren gestorben.

Gartenarbeit von früh bis spät

Thomas Schreiber (59), der älteste von vier Enkeln, skizziert ihre Berufsbiografie: Nach der Schule, die sie mit 14 Jahren beendete, arbeitete sie zunächst bei einem Rechtsanwalt in Warin, dann als Hauswirtschafterin. In Wismar begann sie 1947 als Reinigungskraft beim Friseur Kavel und später im Polizeikreisamt.

Von 1957 bis 1977 arbeitete seine Oma in der Brauerei Mahn & Ohlerich, später „Wismaria“, am Platten Kamp. Am Fließband hat sie die Flaschen zugedrückt, erzählt Emmi Schreiber dem Bürgermeister. Noch als Rentnerin hat sie in der Deutschen Bank sauber gemacht. Die Tage verbrachte sie von früh bis spät in ihrem Garten „Am Wall“, berichtet der Enkel. „Bis 85 hat sie den selbst umgegraben.“

Fit durch körperliche Betätigung

Die körperliche Betätigung hat sie fit gehalten, meinen Thomas Schreiber und seine Frau Jutta. Beide kümmern sich seit vielen Jahren um ihre Oma. Inzwischen helfen ihnen zwei weitere Brüder, die in der Region Wismar leben, der vierte wohnt in Berlin.

„Auch die Beschäftigung in der Tagespflege tut ihr gut“, sagt Jutta Schreiber, „obwohl sie sie erst abgelehnt hat, weil sie immer allein gelebt hat.“ Noch immer wohnt die Jubilarin in ihrer altersgerechten Wohnung in der Papenstraße. Hier wird sie vom ambulanten Pflegedienst der Diakonie betreut.

Tagespflege ist zweites Zuhause

Inzwischen ist die Tagespflege ihr zweites Zuhause geworden, sagt der Enkel. Emmi Schreiber komme gerne hierher, bestätigt Katharina Kalweit. Die Pflegedienstleiterin berichtet von Gedächtnis-, Kraft- und Balancetraining sowie sportlichen Übungen und Singen mit den Senioren in der Tagespflege. Emmi Schreiber habe einen starken Willen, Kraft und Ehrgeiz. „Ohne die Tagespflege wäre unsere Oma nicht so alt“, sind die Enkel überzeugt, und den Mitarbeiterinnen sehr dankbar. „Kürzlich sind sie mit den Senioren nach Neuhof gefahren und haben Omas Geburtshaus angesehen. Hinterher waren sie noch in Schloss Hasenwinkel.“

Zu ihrer Geburtstagsfeier am 6. Januar waren vier Generationen der Familie vertreten: alle vier Enkel, fünf Urenkel und zwei Ururenkel. Darüber hat sich die Jubilarin sehr gefreut. Auf dem Schoß hatte sie mit elf Monaten das jüngste Ururenkelchen.

Bisher zwei Krankenhausaufenthalte

Thomas Schreiber hat seine Oma nie über Schmerzen klagen gehört. „Sie war erst zweimal in ihrem Leben im Krankenhaus. Mit 91 Jahren wegen eines Oberschenkelhalsbruchs und im letzten Jahr wegen sehr schlimmen Durchfalls. Als der Arzt sie fragte, wann sie zuletzt krank gewesen sei, fragte sie zurück: Vor oder nach dem Krieg?“, erzählt der Enkel schmunzelnd.

Doch sie war schwer krank, die Familie rechnete schon mit dem Schlimmsten. In der Tagespflege wurde Emmi Schreiber wieder aufgepäppelt. „Sie saß schon im Rollstuhl und nun geht sie wieder mit dem Rollator“, sind die Enkel verwundert und erfreut zugleich. „Sie hat sich wieder aufgerappelt.“ Immer so weiter, sagt die 104-Jährige.

Von Haike Werfel