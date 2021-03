Gnadenhochzeit in Neukloster: Ehepaar begeht seltenes Jubiläum

Neukloster

Nach 70 gemeinsamen Ehejahren begehen Irene und Dr. Heinz Henker heute ein ganz besonderes Jubiläum – die Gnadenhochzeit. Die beiden stehen im 90. beziehungsweise 92. Lebensjahr und sehen es als große Gnade an, dass sie noch zu zweit sind. Gemeinsam meistern sie ihren Alltag und versuchen, sich jeden Tag über etwas zu freuen. „Auch wenn im Alter die Freude nicht sehr groß ist. Es gibt immer einen Grund zur Freude“, sagt Irene Henker.

Sie freut sich zum Beispiel sehr über die Blumen, die ihr Mann ihr regelmäßig schenkt. Im Wohnzimmer stehen drei Sträuße: Nelken, Freesien und 17 langstielige gelbe Rosen. „Das ist ein historischer Strauß“, sagt der 91-Jährige und erklärt: „Sie war siebzehn, als wir uns kennenlernten. Ich habe ihr damals siebzehn gelbe Tulpen geschenkt.“ Viele Jahre später hat Irene Henker ihrem Mann zum Geburtstag ein Gedicht geschrieben, fürs Reimen hat sie eine Vorliebe. „Als ich dich sah, da wusste ich, das ist der Richtige für mich. Und ich hatte das Bestreben, nur mit dir zu leben“, rezitiert sie die ersten Zeilen.

„Meine Frau kocht vorzüglich“

Wegen ihrer schlechten Sehkraft von nur noch fünf Prozent auf dem linken Auge kann sie nicht mehr lesen. „Ich muss mir alles merken“, sagt sie. Und ihr Mann bestätigt, dass sie sämtliche Geburtstage der Großfamilie im Gedächtnis hat. Auch ihren Haushalt bewältigt Irene Henker weitestgehend selbst, kocht jeden Tag das Mittagessen mit Gemüse aus ihrem Garten. Den bestellt nach wie vor ihr Mann. „Sie kocht vorzüglich“, lobt er. Nur alle vierzehn Tage kommt der Pflegedienst zum Saubermachen.

„Ich ärgere mich nicht darüber, was ich nicht mehr kann, sondern freue mich darüber, was ich noch kann“, verrät die 89-Jährige ihr Motto. Sie bedauert zwar, dass sie nicht mehr lesen, keine Handarbeiten mehr machen kann und nicht mehr Rad fahren darf. „Ich habe viel gelesen, gestrickt, gehäkelt und gestickt. Nun hören wir Schallplatten und CDs. Und unsere Enkel schenken mir Hörbücher.“ Jahrzehntelang ist sie frühmorgens mit dem Rad zum Neuklostersee gefahren, zum Schwimmen und Wassertreten. Bis der Frost kam. Zuletzt hat ihr Mann sie mit dem Auto gefahren.

Beim Pädagogikstudium kennengelernt

Das Paar kennt sich seit 72 Jahren und war noch nie länger als drei Wochen – wegen einer Weiterbildung oder einer Kur – voneinander getrennt, erzählt Irene Henker. Beide haben 1949/50 am Institut für Lehrerbildung (IfL) in Neukloster studiert – die gebürtige Mecklenburgerin und der aus Hinterpommern Geflüchtete. Sie blieben in Neukloster, weil sie hier als Junglehrer beide an eine Schule kamen. An der haben sie 40 Jahre lang unterrichtet – sie als Unterstufenlehrerin (heute Grundschule) und er als Biologielehrer. „Wir sind morgens gemeinsam los. Schon den langen Schulweg, etwa anderthalb Kilometer, haben wir gemeinsam genossen.“

Dr. Heinz Henker ist bundesweit bekannter Geobotaniker

Dennoch habe es in den 40 Ehe- und Berufsjahren genug Abwechslung gegeben, sagt Irene Henker. „Denn ich hatte immer einen studierenden Mann“, spielt sie auf die große Leidenschaft von Heinz Henker an. Er ist Botaniker mit Leib und Seele, hat 1974 in Greifswald promoviert und wurde als Geobotaniker bundesweit bekannt. Bis ins hohe Alter hat er wissenschaftliche Arbeiten verfasst, mit 88 Jahren die letzte veröffentlicht. Sein bekanntestes Werk ist der Brombeer-Atlas, „der Mercedes unter den Brombeer-Arbeiten“, verrät seine Frau. Mehr als hundert Brombeer-Arten gibt es in Mecklenburg-Vorpommern, eine ist nach ihrem Entdecker benannt: Rubus henkeri. Gemeinsam mit Prof. Dr. Fukarek verfasste er zum Beispiel die „Flora von Mecklenburg-Vorpommern“. Für sein Ehrenamt hat Dr. Heinz Henker den Verdienstorden des Landes MV erhalten.

„Ohne meine Frau hätte ich meine Arbeit gar nicht machen können. Sie hat mir den Rücken freigehalten“, würdigt er das Verständnis seiner Gattin für sein aufwendiges Hobby. Hunderte Kilometer weit sei er gefahren, um eine bislang unbekannte Pflanze zu sehen und zu untersuchen. Jede seiner Arbeiten hat Irene Henker Korrektur gelesen, auch die 450 Seiten starke Doktorarbeit. „Wir haben ja schon am IfL zusammen botanisiert“, sagt sie. Auch sie habe viel über Pflanzen gelernt.

Ehepaar hat vier Kinder, elf Enkel und 16 Urenkel

Nachdem ihre vier Kinder aus dem Haus waren, hat sie ihren Mann begleitet – zu botanischen Treffen und Kollegen. So sind die Eheleute viel gereist. „Man muss sich in der Ehe gegenseitig tolerieren und dem Partner viele Freiräume gestatten. Man muss ihn loben und sollte auch gelobt werden. Das hat mein Mann immer vorbildlich gemacht“, verrät Irene Henker ihr Erfolgsrezept und erzählt etwas belustigt: „Unsere beiden Töchter haben uns mal vorgehalten, wir hätten sie nicht aufs Leben vorbereitet, weil es bei uns nie Zank und Streit oder ein lautes Wort gegeben hat. Aber so war es eben.“

Wie ihr besonderer Hochzeitstag heute ablaufen wird, da lassen sich die Jubilare überraschen. Das würden ihre Kinder Cordula, Anne-Katrin und Winfried bestimmen. Sie wollen mit ihren Partnern nacheinander die Eltern besuchen. Der älteste Sohn Dietmar (67) ist leider vor zwei Jahren gestorben. Ein großes Fest mit der ganzen Familie, den elf Enkeln und 16 Urenkeln, ist in Corona-Zeiten eben nicht möglich.

Von Haike Werfel